Шойгу оценил возможность провокаций НАТО против России - РИА Новости, 13.11.2025
04:54 13.11.2025 (обновлено: 11:15 13.11.2025)
Шойгу оценил возможность провокаций НАТО против России
Шойгу оценил возможность провокаций НАТО против России - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу оценил возможность провокаций НАТО против России
Руководство европейских стран НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии провокаций против России, у спецслужб этих стран богатый опыт, заявил в... РИА Новости, 13.11.2025
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Руководство европейских стран НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии провокаций против России, у спецслужб этих стран богатый опыт, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Как представляется, руководство европейских стран НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии. У западных спецслужб накоплен богатый опыт в организации подобного рода провокаций", - сказал он, комментируя заявление службы внешней разведки России о том, что европейские страны НАТО хотят организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза и обвинить в этом Россию.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Шойгу вспомнил слова Суворова, говоря о стремлении Европы воевать с Россией
16 июля, 17:05
 
