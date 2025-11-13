Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала создавать рамки регулирования развития ИИ - РИА Новости, 13.11.2025
14:02 13.11.2025
Матвиенко призвала создавать рамки регулирования развития ИИ
Матвиенко призвала создавать рамки регулирования развития ИИ
Развитие искусственного интеллекта невозможно остановить, но надо создавать рамки регулирования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.11.2025
технологии
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
россия
технологии, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Технологии, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта невозможно остановить, но надо создавать рамки регулирования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Его (ИИ - ред.) невозможно остановить так же, как мы не можем остановить развитие дальнейшее интернета, но надо создавать рамки регулирования с тем, чтобы это не было бесконтрольным процессом", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем сената парламента республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.
Она отметила, что искусственный интеллект важен, он способствует очень быстрому развитию в самых разных современных сферах, но в то же время нужно нивелировать возможное негативное влияние от развития этих технологий, а они уже активно проявляются, в том числе в виде дипфейков.
"Здесь, я думаю, нам, парламентариям есть над чем подумать. И на двусторонней основе и в рамках Межпарламентской ассамблеи", - добавила спикер СФ.
Кроме того, по мнению Матвиенко, нужна более высокая суверенизация искусственного интеллекта.
"Чтобы на наш информационный рынок не поступали несвойственные нам, чуждые нам ценности, разрушающие наши духовно-нравственные устой", - уточнила она.
Политик подчеркнула, что это очень непростая задача, но сегодня многие страны над этим задумываются, и ряд стран уже принял рамочные решения о регулировании ИИ. По ее мнению, для ученых и молодых талантливых специалистов в этой сфере и из России, и из Казахстана открыты возможности для включения в процесс развития ИИ на опережение.
ТехнологииРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
