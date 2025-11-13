Матвиенко призвала создавать рамки регулирования развития ИИ

ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта невозможно остановить, но надо создавать рамки регулирования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мауленом Ашимбаевым. "Его (ИИ - ред.) невозможно остановить так же, как мы не можем остановить развитие дальнейшее интернета, но надо создавать рамки регулирования с тем, чтобы это не было бесконтрольным процессом", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем сената парламента республики Казахстан

Она отметила, что искусственный интеллект важен, он способствует очень быстрому развитию в самых разных современных сферах, но в то же время нужно нивелировать возможное негативное влияние от развития этих технологий, а они уже активно проявляются, в том числе в виде дипфейков.

"Здесь, я думаю, нам, парламентариям есть над чем подумать. И на двусторонней основе и в рамках Межпарламентской ассамблеи", - добавила спикер СФ.

Кроме того, по мнению Матвиенко, нужна более высокая суверенизация искусственного интеллекта.

"Чтобы на наш информационный рынок не поступали несвойственные нам, чуждые нам ценности, разрушающие наши духовно-нравственные устой", - уточнила она.