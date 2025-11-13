https://ria.ru/20251113/matvienko-2054745183.html
Матвиенко призвала создавать рамки регулирования развития ИИ
Развитие искусственного интеллекта невозможно остановить, но надо создавать рамки регулирования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.11.2025
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта невозможно остановить, но надо создавать рамки регулирования, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Его (ИИ - ред.) невозможно остановить так же, как мы не можем остановить развитие дальнейшее интернета, но надо создавать рамки регулирования с тем, чтобы это не было бесконтрольным процессом", - сказала Матвиенко
в ходе встречи с председателем сената парламента республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым
.
Она отметила, что искусственный интеллект важен, он способствует очень быстрому развитию в самых разных современных сферах, но в то же время нужно нивелировать возможное негативное влияние от развития этих технологий, а они уже активно проявляются, в том числе в виде дипфейков.
"Здесь, я думаю, нам, парламентариям есть над чем подумать. И на двусторонней основе и в рамках Межпарламентской ассамблеи", - добавила спикер СФ.
Кроме того, по мнению Матвиенко, нужна более высокая суверенизация искусственного интеллекта.
"Чтобы на наш информационный рынок не поступали несвойственные нам, чуждые нам ценности, разрушающие наши духовно-нравственные устой", - уточнила она.
Политик подчеркнула, что это очень непростая задача, но сегодня многие страны над этим задумываются, и ряд стран уже принял рамочные решения о регулировании ИИ. По ее мнению, для ученых и молодых талантливых специалистов в этой сфере и из России
, и из Казахстана открыты возможности для включения в процесс развития ИИ на опережение.