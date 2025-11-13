https://ria.ru/20251113/evropa-2054683823.html
Шойгу прокомментировал воинственные заявления европейских политиков
Шойгу прокомментировал воинственные заявления европейских политиков
Москва со всей серьезностью относится к воинственным заявлениям и планам европейских государств, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу прокомментировал воинственные заявления европейских политиков
