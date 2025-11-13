Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прокомментировал слова Туска о единстве Европы
09:43 13.11.2025 (обновлено: 11:12 13.11.2025)
Шойгу прокомментировал слова Туска о единстве Европы
в мире
польша
европа
дональд туск
сергей шойгу
евросоюз
польша
европа
Шойгу прокомментировал слова Туска о единстве Европы

Сергей Шойгу
РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия на протяжении последних десятилетий неоднократно выступала за пространство неделимой безопасности на европейском континенте, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.
"Буквально на днях (премьер-министр Польши - ред.) Дональд Туск в очередной раз признал, что "для единства Европы нужен общий и ясно выраженный враг". А ведь мы на протяжении последних десятилетий неоднократно выступали за пространство неделимой безопасности на европейском континенте. Однако европейские политики почему-то посчитали, что мир и есть главная угроза существования ЕС", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
