Токаев заявил, что относится к Матвиенко с уважением
13:07 12.11.2025
Токаев заявил, что относится к Матвиенко с уважением
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что с уважением относится к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и с большим... РИА Новости, 12.11.2025
Валентина Матвиенко и Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в здании Совета Федерации
© Фото : Aqorda/Telegram
Валентина Матвиенко и Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в здании Совета Федерации
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что с уважением относится к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и с большим удовольствием посетил верхнюю палату российского парламента.
"Я искренне рад вас видеть сегодня. Вы знаете, с каким уважением я отношусь к вам как к личности, как к государственному деятелю Российской Федерации. Действительно, я понимаю смысл парламентской работы, дипломатии между палатами различных стран... Я с большим удовольствием откликнулся посетить Совет Федерации", - сказал Токаев на встрече в среду со спикером Совфеда.
Он подчеркнул, что работал с большим удовольствием под руководством Матвиенко в рамках Парламентской ассамблеи СНГ. "Мы всегда дружили, всегда вместе решали все вопросы, которые стояли в повестке дня", - отметил лидер Казахстана.
Президент Казахстана находится в России с государственным визитом 11-12 ноября.
