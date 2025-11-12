Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Москве на 14 суток арестовал россиянина за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в "Крокус сити холле", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них подчеркивается, что на гражданина составили протокол по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за массовое распространение экстремистских материалов, в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.