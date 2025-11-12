Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"
05:19 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/sud-2054373373.html
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 12.11.2025
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"
Суд в Москве на 14 суток арестовал россиянина за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в "Крокус сити холле", говорится в... РИА Новости, 12.11.2025
2025
Суд в Москве арестовал россиянина за комментарий о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал россиянина за экстремистский комментарий под постом о «Крокусе»

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл"
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Москве на 14 суток арестовал россиянина за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в "Крокус сити холле", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина в новостном канале в Telegram оставил комментарий под постом о теракте в "Крокусе", в котором подписчикам предложили высказать мнение об организаторах нападения. Мужчина в комментарии употребил уничижительный синоним слова "русские", посчитав это "остроумным", указано в материалах.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Новосибирске мужчине увеличили срок за оправдание теракта в "Крокусе"
6 октября, 09:59
В них подчеркивается, что на гражданина составили протокол по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за массовое распространение экстремистских материалов, в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд в Москве в конце октября назначил россиянину наказание в виде административного ареста на срок 14 суток, заключается в материалах.
Ранее суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарии с враждебными высказываниями по национальному признаку про теракт в "Крокусе" в неофициальном чате одного из факультетов РУДН. В Ростове-на-Дону за комментарий с публичным оправданием теракта в концертном зале местного жителя приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей по уголовной статье "Публичное оправдание или пропаганда терроризма".
За аналогичное преступление в Санкт-Петербурге приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка. Мужчина, по данным следствия, опубликовал в интернете высказывания, которые содержат признаки оправдания теракта. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок даже собирался покинуть Россию.
Николай Конашенок* в суде - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд
26 апреля, 05:14
Пресс-служба регионального главка МВД РФ после задержания мужчины распространила видео, на котором Конашенок просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность гендиректора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей". Росфинмониторинг внес Конашенка в перечень террористов и экстремистов.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Суд оштрафовал пользователя Telegram за комментарий о теракте в "Крокусе"
20 апреля, 05:19
 
ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургРоссияКрокусTelegramРУДН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
