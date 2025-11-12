Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и казахстанскую делегацию перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали тет-а-тет за неформальным ужином.
В среду лидеры продолжат общение уже в рамках официальных российско-казахстанских переговоров. Перед их началом в Кремле состоялась церемония официальной встречи казахстанской делегации.
В составе российской делегации первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Виталий Савельев, замглавы администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министры просвещения Сергей Кравцов, транспорта Андрей Никитин, экономразвития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, главный санитарный врач Анна Попова, главы "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, "Росатома" Алексей Лихачев, "Роснефти" Игорь Сечин, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
11 ноября, 23:08