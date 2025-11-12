Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и казахстанскую делегацию перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

В среду лидеры продолжат общение уже в рамках официальных российско-казахстанских переговоров. Перед их началом в Кремле состоялась церемония официальной встречи казахстанской делегации.