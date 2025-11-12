Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/putin-2054479633.html
Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле
Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин встретил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и казахстанскую делегацию перед переговорами в Кремле, передает корреспондент... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:29:00+03:00
2025-11-12T14:29:00+03:00
москва
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
денис мантуров
роскосмос
центральный банк рф (цб рф)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522908_0:108:3060:1829_1920x0_80_0_0_6a53e2d412e6b5ca7f7c918309fde1aa.jpg
https://ria.ru/20251111/putin-2054351314.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522908_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_1c3c172fc26e825772f437650e6122ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, денис мантуров, роскосмос, центральный банк рф (цб рф), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Москва, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Денис Мантуров, Роскосмос, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика
Путин поприветствовал Токаева перед началом переговоров в Кремле

Путин поприветствовал Токаева перед началом официальных переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и казахстанскую делегацию перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали тет-а-тет за неформальным ужином.
В среду лидеры продолжат общение уже в рамках официальных российско-казахстанских переговоров. Перед их началом в Кремле состоялась церемония официальной встречи казахстанской делегации.
В составе российской делегации первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Виталий Савельев, замглавы администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министры просвещения Сергей Кравцов, транспорта Андрей Никитин, экономразвития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, главный санитарный врач Анна Попова, главы "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, "Росатома" Алексей Лихачев, "Роснефти" Игорь Сечин, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
11 ноября, 23:08
 
МоскваРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинДенис МантуровРоскосмосЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала