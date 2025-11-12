Рейтинг@Mail.ru
16:40 12.11.2025
Путин назвал Казахстан лидером по студенческим обменам с Россией
Путин назвал Казахстан лидером по студенческим обменам с Россией
казахстан, россия, поволжье, владимир путин, российский химико-технологический университет, сколковский институт науки и технологий, академия народного хозяйства, в мире
Казахстан, Россия, Поволжье, Владимир Путин, Российский химико-технологический университет, Сколковский институт науки и технологий, Академия народного хозяйства, В мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Казахстан лидером по студенческим обменам с РФ.
"Вообще Казахстан является одним из лидеров по количеству молодых людей, вовлечённых в студенческие обмены с Россией. Это вполне естественно, учитывая географическую близость двух стран", - сказал глава государства на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин рассказал об отношениях России и Казахстана
Вчера, 15:17
Он отметил, что в общей сложности в вузах, колледжах и техникумах регионов Поволжья, Сибири, Урала, а также Москвы и Санкт-Петербурга обучается порядка 55 тысяч казахстанских граждан - молодых и очень перспективных людей.
"Кроме того, в Казахстане действуют филиалы восьми крупных российских университетов, Касым-Жомарт Кемелевич перечислял некоторые из них, включая МГУ, Московский инженерно-физический институт и Российский химико-технологический университет", - уточнил Путин.
Он добавил, что сотрудничество с казахстанскими партнерами выстраивает и Сколковский институт науки и технологий. Прорабатывается совместный с Алма-Атинским национальным техническим университетом проект по подготовке для Казахстана профильных специалистов в сфере цифровизации и телекоммуникации, возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта.
"Обучением и повышением квалификации казахстанских управленцев занимается и Академия народного хозяйства России, и государственные службы. Достигнуты договоренности о партнерстве вузов Оренбургской и Самарской областей с целым рядом казахстанских университетов технического профиля", - сказал глава государства.
Песков назвал Казахстан особым привилегированным партнером России
10 ноября, 12:22
 
Заголовок открываемого материала