Путин назвал Казахстан лидером по студенческим обменам с Россией

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Казахстан лидером по студенческим обменам с РФ.
Он отметил, что в общей сложности в вузах, колледжах и техникумах регионов Поволжья, Сибири, Урала, а также Москвы и Санкт-Петербурга обучается порядка 55 тысяч казахстанских граждан - молодых и очень перспективных людей.
"Кроме того, в Казахстане действуют филиалы восьми крупных российских университетов, Касым-Жомарт Кемелевич перечислял некоторые из них, включая МГУ, Московский инженерно-физический институт и Российский химико-технологический университет", - уточнил Путин.
Он добавил, что сотрудничество с казахстанскими партнерами выстраивает и Сколковский институт науки и технологий. Прорабатывается совместный с Алма-Атинским национальным техническим университетом проект по подготовке для Казахстана профильных специалистов в сфере цифровизации и телекоммуникации, возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта.
"Обучением и повышением квалификации казахстанских управленцев занимается и Академия народного хозяйства России, и государственные службы. Достигнуты договоренности о партнерстве вузов Оренбургской и Самарской областей с целым рядом казахстанских университетов технического профиля", - сказал глава государства.