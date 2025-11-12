Путин и Токаев обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили на переговорах в Москве взаимодействие в экономике и энергетике. Также они приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Главное — в материале РИА Новости.

Переговоры в Кремле

Как заявил российский лидер, отношения Москвы и Астаны развиваются поступательно. Россия стремится укрепить взаимодействие и вывести его на более высокий уровень:

« "Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами". Владимир Путин президент России президент России

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин уточнил, что намеченные совместные проекты измеряются десятками миллиардов долларов, а казахстанский бизнес активно работает в России. При этом почти все расчеты между странами идут в национальных валютах:

« "Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Занимает первое место по инвестициям. В прошлом году свыше 27 миллиардов торговый оборот. В этом году за девять месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Что касается инвестиций, то они тоже измеряются миллиардами". Владимир Путин президент России президент России

Президент подчеркнул, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне, это не может не радовать. Он добавил, что планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке.

Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах:

« "Для нас государственный визит в Российскую Федерацию — это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились. Проводили консультации по линии министерств, ведомств". Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана президент Казахстана

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики:

« "Мы с удовольствием констатируем, что каких-то проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы развиваются достаточно успешно". Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана президент Казахстана

Политик также пригласил Путина приехать в Казахстан в 2026-м, президент России дал согласие. Переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций, всего они длились полтора часа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Форум межрегионального сотрудничества

Затем лидеры в онлайн-формате приняли участие в открытии этого мероприятия. Путин подчеркнул, что 76 российских субъектов поддерживают прямые контакты со всеми казахстанскими областями:

« "Региональные связи являются по-настоящему надежным фундаментом всего комплекса двухсторонних отношений. Они охватывают самые разные сферы — экономику, торговлю, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии и другие". Владимир Путин президент России президент России

Токаев обратил внимание на устойчивый рост экономических отношений и призвал наращивать торговлю и инвестиции:

« "В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики". Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана президент Казахстана

Токаев отметил, что российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны.

Также президенты сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В среду Токаев провел встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и сказал, что государственный визит в Россию выводит союзнические отношения стран на новый уровень.

Также президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, на нем прикреплена лента в цветах казахстанского флага.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.