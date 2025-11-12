Путин и Токаев обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили на переговорах в Москве взаимодействие в экономике и энергетике. Также они приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Главное — в материале РИА Новости.
Переговоры в Кремле
Как заявил российский лидер, отношения Москвы и Астаны развиваются поступательно. Россия стремится укрепить взаимодействие и вывести его на более высокий уровень:
"Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами".
Путин уточнил, что намеченные совместные проекты измеряются десятками миллиардов долларов, а казахстанский бизнес активно работает в России. При этом почти все расчеты между странами идут в национальных валютах:
"Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Занимает первое место по инвестициям. В прошлом году свыше 27 миллиардов торговый оборот. В этом году за девять месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Что касается инвестиций, то они тоже измеряются миллиардами".
Президент подчеркнул, что у России и Казахстана много связей на бытовом уровне, это не может не радовать. Он добавил, что планирует принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке.
Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах:
"Для нас государственный визит в Российскую Федерацию — это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились. Проводили консультации по линии министерств, ведомств".
По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики:
"Мы с удовольствием констатируем, что каких-то проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы развиваются достаточно успешно".
Политик также пригласил Путина приехать в Казахстан в 2026-м, президент России дал согласие. Переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций, всего они длились полтора часа.
Форум межрегионального сотрудничества
Затем лидеры в онлайн-формате приняли участие в открытии этого мероприятия. Путин подчеркнул, что 76 российских субъектов поддерживают прямые контакты со всеми казахстанскими областями:
"Региональные связи являются по-настоящему надежным фундаментом всего комплекса двухсторонних отношений. Они охватывают самые разные сферы — экономику, торговлю, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии и другие".
Токаев обратил внимание на устойчивый рост экономических отношений и призвал наращивать торговлю и инвестиции:
"В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики".
Токаев отметил, что российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны.
Также президенты сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов.
В среду Токаев провел встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и сказал, что государственный визит в Россию выводит союзнические отношения стран на новый уровень.
Также президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, на нем прикреплена лента в цветах казахстанского флага.
Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
