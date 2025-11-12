Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут официальные переговоры в рамках государственного визита казахстанского лидера в РФ и детально обсудят все сферы сотрудничества двух стран.

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным визитом, он посещает Россию по приглашению Путина . Накануне вечером президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. Президент России поблагодарил коллегу за визит в Москву и упомянул, что они находятся в постоянном контакте.

Общение лидеров продолжится и в среду – официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне пройдут в Кремле. Встреча начнется с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном формате.

Путин отмечал, что стороны в рамках этих переговоров смогут "пройтись по всей повестке дня" двусторонних отношений и "посмотреть на перспективу". При этом президент России выразил уверенность, что страны очень хорошо завершат текущий год, сверстают планы и на ближайшее будущее, и на более отдаленную среднесрочную перспективу.

Также в среду президенты по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана , который будет проходить в казахстанском Уральске. Кроме того, в этот день запланирован государственный обед от имени президента России по случаю визита Токаева.

По итогам переговоров в Кремле лидеры сделают заявления для СМИ. Также в рамках госвизита стороны подпишут много важных совместных документов, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Как ожидается, основным станет Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, принятие которой анонсировал Токаев. Подписание декларации он назвал ключевым пунктом своего визита в Москву, отметив, что документ откроет новую эру в двусторонних связях и подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Президент Казахстана подчеркивал, что нет ни одной сферы, где Москва и Астана не работали бы вместе. Токаев ранее анонсировал темы, которые предстоит обсудить на переговорах в России, среди них - строительство первой в республике атомной электростанции с прямым участием " Росатома ". По словам президента Казахстана, строительство АЭС позволит республике замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Одной из тем может стать и космическое сотрудничество, в частности, российско-казахстанский проект "Байтерек".

Токаев отмечал, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а Казахстан - в пятерку основных торговых партнеров РФ. По его словам, "несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества".

Товарооборот России и Казахстана уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов, указывал Токаев. Объем торговли между странами в минувшем году увеличился на 2,7% и составил 27,8 миллиарда долларов.

Детально обо всех сферах

Все сферы сотрудничества России и Казахстана будут детально обсуждаться на встрече лидеров двух стран, подчеркивал Песков. Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана многогранно, охватывает почти все возможные сферы и носит взаимовыгодный характер, указывали в Кремле.

Там напомнили и о совместных газовых проектах России, Казахстана и Узбекистана . Песков отмечал, что этому трехстороннему сотрудничеству в газовой сфере президент РФ придает большое значение.

Путин во вторник, незадолго до встречи с Токаевым, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым . Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделили реализации крупных совместных проектов, в том числе и в энергетике.

Региональная и глобальная повестка

Как ожидается, Путин и Токаев на переговорах в Москве обсудят не только развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Путин в ходе встречи проинформирует лидера Казахстана о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине , говорил Песков. В Кремле подчеркивали, что Москва высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу украинского урегулирования.

Дональдом Трампом в Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что для российской стороны будет весьма интересно узнать о недавних контактах Токаева с президентом США Вашингтоне , если лидер Казахстана сочтет необходимым проинформировать об этом российского коллегу.

Привилегированный партнер

Казахстан - особый, привилегированный партнер России, отмечал Песков. В Кремле заявляли, что Москва продолжит взаимодействие с Астаной во всех возможных областях. Токаев подчеркивал, что каких-либо серьезных проблем в отношениях между Россией и Казахстаном нет, а если они появляются, то решаются усилиями лидеров стран и правительств.

В сентябре в рамках подготовки к госвизиту Токаева президенты провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества.