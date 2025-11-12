Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
00:18 12.11.2025
Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле
Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле - РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут официальные переговоры в рамках государственного визита казахстанского лидера в РФ... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T00:18:00+03:00
2025-11-12T00:18:00+03:00
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
снг
россия
казахстан
москва
2025
Путин и Токаев продолжат переговоры в Кремле

Путин и Токаев детально обсудят все сферы сотрудничества двух стран

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут официальные переговоры в рамках государственного визита казахстанского лидера в РФ и детально обсудят все сферы сотрудничества двух стран.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным визитом, он посещает Россию по приглашению Путина. Накануне вечером президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. Президент России поблагодарил коллегу за визит в Москву и упомянул, что они находятся в постоянном контакте.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев назвал отношения Казахстана и России стратегическим партнерством
Вчера, 20:35
Общение лидеров продолжится и в среду – официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне пройдут в Кремле. Встреча начнется с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном формате.
Путин отмечал, что стороны в рамках этих переговоров смогут "пройтись по всей повестке дня" двусторонних отношений и "посмотреть на перспективу". При этом президент России выразил уверенность, что страны очень хорошо завершат текущий год, сверстают планы и на ближайшее будущее, и на более отдаленную среднесрочную перспективу.
Также в среду президенты по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске. Кроме того, в этот день запланирован государственный обед от имени президента России по случаю визита Токаева.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россия и Казахстан сверстают планы на перспективу, заявил Путин
Вчера, 20:39
По итогам переговоров в Кремле лидеры сделают заявления для СМИ. Также в рамках госвизита стороны подпишут много важных совместных документов, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как ожидается, основным станет Декларация о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, принятие которой анонсировал Токаев. Подписание декларации он назвал ключевым пунктом своего визита в Москву, отметив, что документ откроет новую эру в двусторонних связях и подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Президент Казахстана подчеркивал, что нет ни одной сферы, где Москва и Астана не работали бы вместе. Токаев ранее анонсировал темы, которые предстоит обсудить на переговорах в России, среди них - строительство первой в республике атомной электростанции с прямым участием "Росатома". По словам президента Казахстана, строительство АЭС позволит республике замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Одной из тем может стать и космическое сотрудничество, в частности, российско-казахстанский проект "Байтерек".
Токаев отмечал, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, а Казахстан - в пятерку основных торговых партнеров РФ. По его словам, "несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества".
Товарооборот России и Казахстана уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов, указывал Токаев. Объем торговли между странами в минувшем году увеличился на 2,7% и составил 27,8 миллиарда долларов.
Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
Вчера, 19:57

Детально обо всех сферах

Все сферы сотрудничества России и Казахстана будут детально обсуждаться на встрече лидеров двух стран, подчеркивал Песков. Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана многогранно, охватывает почти все возможные сферы и носит взаимовыгодный характер, указывали в Кремле.
Там напомнили и о совместных газовых проектах России, Казахстана и Узбекистана. Песков отмечал, что этому трехстороннему сотрудничеству в газовой сфере президент РФ придает большое значение.
Путин во вторник, незадолго до встречи с Токаевым, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, а особое внимание уделили реализации крупных совместных проектов, в том числе и в энергетике.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев заявил, что серьезных проблем в отношениях России и Казахстана нет
Вчера, 20:29

Региональная и глобальная повестка

Как ожидается, Путин и Токаев на переговорах в Москве обсудят не только развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и основные темы региональной и глобальной повестки дня.
Путин в ходе встречи проинформирует лидера Казахстана о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине, говорил Песков. В Кремле подчеркивали, что Москва высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу украинского урегулирования.
Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что для российской стороны будет весьма интересно узнать о недавних контактах Токаева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, если лидер Казахстана сочтет необходимым проинформировать об этом российского коллегу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Песков рассказал о сотрудничестве России и Казахстана
Вчера, 12:30

Привилегированный партнер

Казахстан - особый, привилегированный партнер России, отмечал Песков. В Кремле заявляли, что Москва продолжит взаимодействие с Астаной во всех возможных областях. Токаев подчеркивал, что каких-либо серьезных проблем в отношениях между Россией и Казахстаном нет, а если они появляются, то решаются усилиями лидеров стран и правительств.
В сентябре в рамках подготовки к госвизиту Токаева президенты провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества.
Позже лидер Казахстана заявил, что его визит в Россию может стать рубежным, придав новый импульс стратегическому партнерству и союзничеству между странами. Путин посещал Казахстан с государственным визитом в ноябре прошлого года. А их предыдущая встреча с Токаевым состоялась всего месяц назад, на полях саммита СНГ в Душанбе. В Кремле отмечали, что частое общение лидеров является неотъемлемой частью отношений двух стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Песков назвал Казахстан особым привилегированным партнером России
10 ноября, 12:22
 
Россия Казахстан Москва Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Дмитрий Песков Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" СНГ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
