В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу - РИА Новости, 12.11.2025
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу
Силовики задержали начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:35:00+03:00
2025-11-12T20:35:00+03:00
2025-11-12T22:39:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу
Главу управления информации ГУ МВД по Петербургу задержали за получение взятки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Силовики задержали начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
«
"Следственными органами ГСУ СК России
по городу Санкт-Петербургу
расследуется уголовное дело по факту распространения информационным ресурсом сводок о преступлениях и происшествиях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", — сообщает пресс-служба
.
Сотрудники СК совместно с ФСБ выяснили, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" систематически передавал взятки подозреваемому за передачу ежедневных сводок происшествий и видеозаписей событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра. За этот период начальнику управления перевели не менее 660 тысяч рублей.
Подозреваемому предъявили обвинение по статье о получении взятки. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, 65-летнему администратору новостного канала предъявили обвинение по статье о даче взятки.
Следователи также провели обыски по местам жительства лиц, управляющих информресурсом. Они обнаружили и изъяли технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и другую служебную информацию.
Пресс-служба ГУ МВД проинформировала, что сейчас полицейские совместно со следственными органами проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам этого будут приняты соответствующие меры реагирования.
Персональные данные задержанных пресс-служба ГСУ СК по Петербургу не называет. По данным сайта ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальником управления информации и общественных связей является полковник внутренней службы Вячеслав Степченко. Согласно информации из открытых источников, он находился на посту около 20 лет.