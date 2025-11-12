Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 12.11.2025 (обновлено: 22:39 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/peterburg-2054606170.html
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу - РИА Новости, 12.11.2025
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу
Силовики задержали начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T20:35:00+03:00
2025-11-12T22:39:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054609190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88379e2a3540157b279ff41bb895a2ac.jpg
https://ria.ru/20251112/yalta-2054599090.html
https://ria.ru/20251112/vina-2054530440.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание главы управления информации МВД по Петербургу и Ленобласти
Главу управления информации МВД по Петербургу и Ленобласти задержали за получение взятки. Он получал деньги за систематическую передачу информации новостному каналу, с 2022 года сотруднику полиции заплатили не менее 660 тысяч рублей.
2025-11-12T20:35
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054609190_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2e633e322cb8734669ea2d4a285c3646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу

Главу управления информации ГУ МВД по Петербургу задержали за получение взятки

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Силовики задержали начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
«
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту распространения информационным ресурсом сводок о преступлениях и происшествиях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", — сообщает пресс-служба.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Правоохранители задержали заместителя мэра Ялты
Вчера, 19:42
Сотрудники СК совместно с ФСБ выяснили, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" систематически передавал взятки подозреваемому за передачу ежедневных сводок происшествий и видеозаписей событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра. За этот период начальнику управления перевели не менее 660 тысяч рублей.
Подозреваемому предъявили обвинение по статье о получении взятки. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, 65-летнему администратору новостного канала предъявили обвинение по статье о даче взятки.
Следователи также провели обыски по местам жительства лиц, управляющих информресурсом. Они обнаружили и изъяли технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и другую служебную информацию.
Пресс-служба ГУ МВД проинформировала, что сейчас полицейские совместно со следственными органами проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам этого будут приняты соответствующие меры реагирования.
Персональные данные задержанных пресс-служба ГСУ СК по Петербургу не называет. По данным сайта ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальником управления информации и общественных связей является полковник внутренней службы Вячеслав Степченко. Согласно информации из открытых источников, он находился на посту около 20 лет.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде
Вчера, 16:39
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала