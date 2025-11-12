В Петербурге задержали главу управления информации ГУ МВД по Петербургу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Силовики задержали начальника управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

« "Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту распространения информационным ресурсом сводок о преступлениях и происшествиях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", — сообщает пресс-служба

Сотрудники СК совместно с ФСБ выяснили, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" систематически передавал взятки подозреваемому за передачу ежедневных сводок происшествий и видеозаписей событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра. За этот период начальнику управления перевели не менее 660 тысяч рублей.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье о получении взятки. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, 65-летнему администратору новостного канала предъявили обвинение по статье о даче взятки.

Следователи также провели обыски по местам жительства лиц, управляющих информресурсом. Они обнаружили и изъяли технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и другую служебную информацию.

Пресс-служба ГУ МВД проинформировала, что сейчас полицейские совместно со следственными органами проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам этого будут приняты соответствующие меры реагирования.