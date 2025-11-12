https://ria.ru/20251112/matvienko-2054471304.html
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана
Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:00:00+03:00
2025-11-12T14:00:00+03:00
2025-11-12T14:00:00+03:00
в мире
казахстан
россия
валентина матвиенко
касым-жомарт токаев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054454304.html
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054437151.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7a69ebb0e376d49094432e56967037b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, валентина матвиенко, касым-жомарт токаев, совет федерации рф
В мире, Казахстан, Россия, Валентина Матвиенко, Касым-Жомарт Токаев, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана
Матвиенко: отношения России и Казахстана строятся на принципах дружбы
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В рамках своего визита в РФ
Токаев прибыл в Совет Федерации
, прошли переговоры главы Казахстана
и Матвиенко
.
"Наши отношения строятся на принципах дружбы между нашими народами, взаимоуважительной, взаимовыгодной. И это является залогом успешного развития, отношения между нашими странами развиваются очень динамично, по нарастающей", - сказала политик.
Она поблагодарила Токаева за поддержку межпарламентского сотрудничества. "Вы как человек, имеющий богатейший опыт международной деятельности, государственной и законодательной, понимаете, насколько важно развивать межпарламентское сотрудничество, которое является важной частью межгосударственных отношений", - отметила спикер Совета Федерации.