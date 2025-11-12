Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
14:00 12.11.2025
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана
Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
казахстан
россия
валентина матвиенко
касым-жомарт токаев
совет федерации рф
казахстан
россия
в мире, казахстан, россия, валентина матвиенко, касым-жомарт токаев, совет федерации рф
В мире, Казахстан, Россия, Валентина Матвиенко, Касым-Жомарт Токаев, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана

Матвиенко: отношения России и Казахстана строятся на принципах дружбы

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В рамках своего визита в РФ Токаев прибыл в Совет Федерации, прошли переговоры главы Казахстана и Матвиенко.
"Наши отношения строятся на принципах дружбы между нашими народами, взаимоуважительной, взаимовыгодной. И это является залогом успешного развития, отношения между нашими странами развиваются очень динамично, по нарастающей", - сказала политик.
Она поблагодарила Токаева за поддержку межпарламентского сотрудничества. "Вы как человек, имеющий богатейший опыт международной деятельности, государственной и законодательной, понимаете, насколько важно развивать межпарламентское сотрудничество, которое является важной частью межгосударственных отношений", - отметила спикер Совета Федерации.
В миреКазахстанРоссияВалентина МатвиенкоКасым-Жомарт ТокаевСовет Федерации РФ
 
 
