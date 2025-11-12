Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Казахстана

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Отношения России и Казахстана развиваются динамично, по нарастающей, строятся на принципах дружбы между народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Наши отношения строятся на принципах дружбы между нашими народами, взаимоуважительной, взаимовыгодной. И это является залогом успешного развития, отношения между нашими странами развиваются очень динамично, по нарастающей", - сказала политик.