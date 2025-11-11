В Карелии женщину осудили на 14 лет за передачу СБУ сведений о гостайне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Обвиняемая в госизмене россиянка Вера Игнатенко осуждена на 14 лет за передачу СБУ сведений, составляющих государственную тайну, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как установлено, Игнатенко, "разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи не согласной с проведением специальной военной операции на территории Украины", по собственной инициативе начала контактировать с представителем СБУ, а затем через интернет "направила сведения, составляющие государственную тайну".
В дальнейшем она по указанию куратора вовлекала граждан в террористическую деятельность, уточняется в релизе. Действия Игнатенко квалифицированы по статье 275 УК РФ (госизмена).
"По результатам расследования уголовного дела 14.10.2025 года Верховным судом республики Карелия Игнатенко Вера Ильинична признана виновной в совершении преступления и приговорена к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрировать сайты на 2 года и ограничением свободы на 1 год", – говорится в сообщении.
Как отмечается, ранее 4 декабря 2024 года 1-й Западный окружной военный суд признал Игнатенко виновной по части 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
