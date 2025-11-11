В Карелии женщину осудили на 14 лет за передачу СБУ сведений о гостайне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Обвиняемая в госизмене россиянка Вера Игнатенко осуждена на 14 лет за передачу СБУ сведений, составляющих государственную тайну, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.