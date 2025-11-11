Исполняющим обязанности тренера "Спартака" стал Романов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" назначен Вадим Романов, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее во вторник "красно-белые" объявили о расторжении контракта с главным тренером команды сербом Деяном Станковичем по соглашению сторон. Руководство выразило неудовлетворение турнирным положением "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
После 15 туров чемпионата России "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда вышла в четвертьфинал пути РПЛ, где соперником клуба стал московский "Локомотив". Первую встречу "красно-белые" выиграли со счетом 3:1.
Романову 47 лет. Он является воспитанником спартаковской школы, в 1997-1998 годах выступал за дубль "красно-белых". С 2015 года работал в детско-юношеском футболе. С июня 2022 года Романов возглавлял молодежный состав "Спартака", а летом 2024-го вошел в тренерский штаб Станковича.