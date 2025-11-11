Исполняющим обязанности тренера "Спартака" стал Романов

Романову 47 лет. Он является воспитанником спартаковской школы, в 1997-1998 годах выступал за дубль "красно-белых". С 2015 года работал в детско-юношеском футболе. С июня 2022 года Романов возглавлял молодежный состав "Спартака", а летом 2024-го вошел в тренерский штаб Станковича.