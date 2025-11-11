ИСАПР назвал регионы с самым высоким уровнем предпринимательской активности

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Рейтинг предпринимательской активности среди регионов РФ возглавили Калмыкия, Удмуртия и Чеченская Республика, наиболее скромные показатели у Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Магаданской области, говорится в исследовании Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР).

Документ, направленный в Совет Федерации, есть в распоряжении РИА Новости.

В рейтинге предпринимательской активности отмечается, что из 89 регионов в индексе указана информация по 84 субъектам, так как данные по ДНР ЛНР , Луганской и Херсонской областям , а также по Ненецкому автономному округу отсутствуют.

"Цель исследования - создать прозрачный и сопоставимый рейтинг, отражающий качество бизнес-среды и динамику развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в субъектах РФ", - говорится в документе за подписью директора ИСАПР Андрея Шурикова.

Методология предполагает подсчет показателей по двум блокам.

Первый уровень оценивает текущее состояние предпринимательской среды в регионе и рассчитывается на основе следующих показателей: количество МСП на душу населения; доля МСП – получателей господдержки в общем количестве таких предприятий; вовлеченность населения в малый и средний бизнес.

Второй уровень отражает темпы изменений в предпринимательской среде и включает такие показатели, как динамика МСП на душу населения; чистый прирост юридических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) на тысячу жителей; динамика чистого прироста юрлиц (включая ИП); динамика вовлеченности населения в МСП.

По итогам анализа каждый субъект получает определенное количество баллов, которые высчитываются по формуле: результаты анализа, помноженные на 1000, уточняется в исследовании.

"Указанные данные подтверждают действенность мер, предпринятых региональными чиновниками по улучшению бизнес-климата в регионах", - отмечается в исследовании. При этом уточняется, что если бы в рейтинге учитывалось только текущее состояние предпринимательской среды, то лидер бы не изменился, но второе место с одинаковым количеством баллов заняли бы Москва и Санкт-Петербург.

"Данные факты свидетельствуют о том, что бизнес-среда в Москве и Санкт-Петербурге стабильна, система мер поддержки предпринимательской активности сформировалась давно, и динамика изменений в данном секторе незначительна", - пояснил Шуриков.

При этом в случае ранжирования по темпам изменений в предпринимательской среде на второе и третье место после Калмыкии поднялись бы Чеченская Республика и Республика Дагестан , добавил он.

"Что касается аутсайдеров, то последние три места в рейтинге занимают Чукотский автономный округ , Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область", - говорится в документе.