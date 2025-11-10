Рейтинг@Mail.ru
03:20 10.11.2025
Следователь МВД рассказал, как мошенники в Петербурге обманывают жертв
Следователь МВД рассказал, как мошенники в Петербурге обманывают жертв
Интернет-мошенники в Санкт-Петербурге обманывают своих жертв не только от имени мнимых правоохранителей, но и от лица чиновников городского правительства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Интернет-мошенники в Санкт-Петербурге обманывают своих жертв не только от имени мнимых правоохранителей, но и от лица чиновников городского правительства, и всё чаще пытаются добраться до сбережений граждан через их детей, рассказал РИА Новости начальник отдела Главного следственного управления (ГСУ) регионального главка МВД РФ Михаил Григорян.
"Преступность, к сожалению, не дремлет, и мошенники ежедневно придумывают всё новые лазейки и новые способы обмана граждан. Это касается как используемых технологий и оборудования, так и психологической обработки потенциальных жертв. В первую очередь ищут уязвимые места. В каких-то случаях можно "сыграть" на патриотизме, в других – на боязни человека утратить свой социальный статус, в третьих – на элементарных опасениях людей потерять свои накопления", – сказал следователь.
По словам Григоряна, поскольку жертвами мошенников в Петербурге становятся представители всех социальных групп от подросткового до самого преклонного возраста, к каждой из них побирается свой "ключ". Так, существует отдельная схема обмана тех жителей города, которые, будучи представлены к различным государственным наградам, лично встречались с высокопоставленными чиновниками.
"В моей практике встречались случаи, кода такому человеку поступал видео-звонок якобы от чиновника высокого уровня, образ которого был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта. При этом сообщалось о "сигналах" о финансировании жертвой мошенничества террористических организаций. Затем мнимый чиновник просил следовать указаниям мнимого же "сотрудника ФСБ", чтобы разобраться в ситуации и защитить права законопослушного гражданина", – рассказал собеседник агентства.

На родителей выходят через детей

Григорян добавил, что в настоящее время подобные схемы реализуются всё реже, зато мошенники расширили охват "аудитории", воздействуя на родителей через их детей.
"Для этого собирается, анализируется и обрабатывается вся информация, которую люди оставляют в соцсетях, включая голосовые сообщения, видеоролики и просто посты, где могут упоминаться близкие родственники. В результате ребёнку поступает аудио– или даже видео-звонок от "мамы" или "папы" с просьбой не задавать лишних вопросов и выполнять все указания "сотрудника полиции", который свяжется с ним позже", – привел следователь детали мошеннической схемы.
Григорян привел "вопиющий" случай, когда мошенники сначала вынудили школьника передать им все ценности родителей, угрожая перспективой признания их иноагентами, а затем попытались дополнительно выманить у матери выкуп якобы за похищенного ребенка.
"Ему просто велели несколько часов посидеть в парке, не включая телефон, тогда как матери сообщили о похищении сына. К счастью, она не стала сразу же переводить мошенникам деньги, а обратилась в полицию, и мальчика оперативно нашли", – отметил Григорян.

У мошенников изымают дорогое оборудование

Говоря о пособниках телефонных мошенников, следователь разделил их на две категории. К первой относятся те, кто за деньги соглашается оборудовать у себя дома узлы связи для организации "обработки" россиян из-за рубежа. Как правило, это молодые жители Петербурга и Ленобласти, которых прельщает "заработок" в размере 200-300 долларов в неделю, уточнил Григорян.
При этом, по его оценке, благодаря эффективной работе правоохранителей, мошенники в последнее время опасаются "заходить" в регион с дорогостоящим оборудованием для своей незаконной деятельности.
"Мы во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России начали очень жестко вычислять и изымать все эти сим-боксы, GSM-шлюзы, роутеры и остальное, а также активно возбуждать уголовные дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. В результате Петербург и Ленинградская область стали лидерами по пресечению такой незаконной деятельности, и мошенники уже просто боятся устанавливать здесь дорогостоящее оборудование", – сказал следователь ГУМВД.

Курьеры думают, что "работают" законно

Вторая категория соучастников мошенников – это курьеры. По словам Григоряна, по мере увеличения возможностей блокировки сомнительных операций по счетам, становится более распространенной схема "человек – человек", когда жертвы мошенничества наличкой передают курьерам свои сбережения. При этом сами курьеры зачастую считают свою "подработку" законной.
Как пояснил следователь, для них создается видимость официального оформления на работу, вплоть до создания сайта компании, которая якобы выступает работодателем, для возможности проверить данные о ней в интернете.
"Тем не менее, обычно на четвертый-пятый случай передачи посылки или денежных средств у курьеров срабатывает какой-то триггер, они начинают понимать, что помогают мошенникам, и останавливаются. Но есть и такие, кто продолжает", – рассказал Григорян. В качестве примера он привел историю петербургской пенсионерки, которая не перестала работать курьером мошенников даже после того, как оказалась в отделе полиции, где ей разъяснили ситуацию.
"Как только пожилая женщина вернулась домой, ей вновь позвонил куратор от мошенников, рассказавший о "продажных полицейских" и "честном сотруднике ФСБ" в своем лице. В результате она осталась уверенной в том, что действует во благо государства, помогая бороться с преступностью", – вспоминает собеседник агентства.
По мнению следователя ГУМВД, воспрепятствовать вовлечению людей в мошеннические схемы в качестве их участников или жертв обмана можно только с помощью серьезной профилактической работы, которую должны проводить не только правоохранители, но и органы власти, а также общественные организации. В особенности это касается мер, призванных оградить от мошенников детей и подростков, считает Григорян.
"В советские времена активисты-общественники рисовали стенгазеты с наглядной агитацией на листах ватмана. Сейчас, когда дети не вылезают из интернета, роль пропагандистов в правильном смысле этого слова могли бы взять на себя блогеры. Конечно, защита их аудитории от мошенников – не такое прибыльное дело, как реклама каких-либо товаров или услуг. Но точно более важное", – заключил Григорян.
