Жителя Петербурга подозревают в госизмене - РИА Новости, 10.11.2025
12:37 10.11.2025
Жителя Петербурга подозревают в госизмене
Жителя Петербурга подозревают в госизмене - РИА Новости, 10.11.2025
Жителя Петербурга подозревают в госизмене
Житель Санкт-Петербурга, взаимодействовавший с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба...
2025-11-10T12:37:00+03:00
2025-11-10T12:37:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
санкт-петербург, ленинградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Происшествия
Жителя Петербурга подозревают в госизмене

Жителя Петербурга подозревают в госизмене за взаимодействие с ГУР МОУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, взаимодействовавший с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Гражданин, находясь на территории... Санкт-Петербурга и придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований, в дальнейшем инициативно сообщил представителям ГУР МОУ (главное управление разведки министерства обороны Украины - ред.) информацию с указанием установочных данных сотрудников силовых структур РФ", – говорится в сообщении.
Как отмечается, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ о госизмене, фигурант в статусе подозреваемого задержан и заключен под стражу.
