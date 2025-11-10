Жителя Петербурга подозревают в госизмене

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, взаимодействовавший с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.