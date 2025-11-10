https://ria.ru/20251110/gosizmena-2053920670.html
Жителя Петербурга подозревают в госизмене
Жителя Петербурга подозревают в госизмене
Житель Санкт-Петербурга, взаимодействовавший с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2025
Жителя Петербурга подозревают в госизмене
Жителя Петербурга подозревают в госизмене за взаимодействие с ГУР МОУ