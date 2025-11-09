Полковник из Дагестана стал Героем России

МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Полковник Курабек Кураев из Дагестана, мотострелковая бригада которого приняла участие в освобождении нескольких населенных пунктов, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"У Дагестана еще один Герой России – им стал полковник Курабек Караев!.. За выдающийся профессионализм, силу характера и верность Отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населенных пунктов", – рассказал Меликов.
Караев – уроженец Дербентского района Дагестана, в строю с 2011 года. Со слов главы Дагестана, в зону СВО он прибыл в первые же дни в звании майора, досрочно получил звание подполковника и полковника.
Ранее Караев был отмечен двумя орденами Мужества, медалью "За храбрость" и именным оружием. Он стал 17-м выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне СВО.
"Уже позвонил нашему земляку, поздравил с высоким званием и пожелал ему, как и всем нашим защитникам, крепкого здоровья и скорой Победы! Особые слова благодарности родителям Курабека – Абдулле Курабековичу и Лейле Гаджимурадовне – за воспитание достойного и мужественного сына, посвятившего свою жизнь защите Родины", – написал Меликов.
