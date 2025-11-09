Полковник из Дагестана стал Героем России

Ранее Караев был отмечен двумя орденами Мужества, медалью "За храбрость" и именным оружием. Он стал 17-м выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне СВО.

"Уже позвонил нашему земляку, поздравил с высоким званием и пожелал ему, как и всем нашим защитникам, крепкого здоровья и скорой Победы! Особые слова благодарности родителям Курабека – Абдулле Курабековичу и Лейле Гаджимурадовне – за воспитание достойного и мужественного сына, посвятившего свою жизнь защите Родины", – написал Меликов.