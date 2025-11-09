Рейтинг@Mail.ru
Полковник из Дагестана стал Героем России - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/svo-2053820384.html
Полковник из Дагестана стал Героем России
Полковник из Дагестана стал Героем России - РИА Новости, 09.11.2025
Полковник из Дагестана стал Героем России
Полковник Курабек Кураев из Дагестана, мотострелковая бригада которого приняла участие в освобождении нескольких населенных пунктов, удостоен звания Героя... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T20:12:00+03:00
2025-11-09T20:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
россия
дербентский район
сергей меликов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053820024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6b4d58f375bf537421094e12b76c644.jpg
https://ria.ru/20251031/shkola-2052066491.html
республика дагестан
россия
дербентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053820024_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f3a6e0b721e0fd9480129b7458264b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, россия, дербентский район, сергей меликов, общество
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, Россия, Дербентский район, Сергей Меликов, Общество
Полковник из Дагестана стал Героем России

Полковника Кураева из Дагестана удостоили звания Героя России

© ВГТРКПолковник Курабек Кураев. Кадр видео
Полковник Курабек Кураев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© ВГТРК
Полковник Курабек Кураев. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Полковник Курабек Кураев из Дагестана, мотострелковая бригада которого приняла участие в освобождении нескольких населенных пунктов, удостоен звания Героя России, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Дагестана еще один Герой России – им стал полковник Курабек Караев!.. За выдающийся профессионализм, силу характера и верность Отечеству наш земляк дослужился до должности командира мотострелковой бригады, которая выполняет важнейшие задачи на самых сложных направлениях. Под его руководством бригада вела активные штурмовые действия, и благодаря грамотному командованию и применению современных тактических решений были освобождены несколько населенных пунктов", – рассказал Меликов.
Караев – уроженец Дербентского района Дагестана, в строю с 2011 года. Со слов главы Дагестана, в зону СВО он прибыл в первые же дни в звании майора, досрочно получил звание подполковника и полковника.
Ранее Караев был отмечен двумя орденами Мужества, медалью "За храбрость" и именным оружием. Он стал 17-м выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне СВО.
"Уже позвонил нашему земляку, поздравил с высоким званием и пожелал ему, как и всем нашим защитникам, крепкого здоровья и скорой Победы! Особые слова благодарности родителям Курабека – Абдулле Курабековичу и Лейле Гаджимурадовне – за воспитание достойного и мужественного сына, посвятившего свою жизнь защите Родины", – написал Меликов.
Герой России Иван Хрусталев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Школа в Тверской области получит имя Героя России Хрусталева
31 октября, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика ДагестанРоссияДербентский районСергей МеликовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала