Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/sud-2053835316.html
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей - РИА Новости, 09.11.2025
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T22:25:00+03:00
2025-11-09T22:25:00+03:00
экономика
санкт-петербург
россия
ленинградская область
газпром
интер рао еэс
новороссийский морской торговый порт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg
https://ria.ru/20250804/reshenie-2033200313.html
https://ria.ru/20251010/isk-2047448482.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_6ea80ea5a64a05439c4584c348c943f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, газпром, интер рао еэс, новороссийский морской торговый порт
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Газпром, Интер РАО ЕЭС, Новороссийский морской торговый порт
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

Суд вернул сербу, требующему дивиденды с российских компаний, иск к "Газпрому"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Логотип Газпрома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллионов рублей, следует из материалов дела.
«
"От истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления... (Арбитражный суд – ред.) определил: исковое заявление возвратить заявителю", – говорится в определении суда.
Логотип компании ПАО Газпром нефть на выставке ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Нафтогаз Украины" не сможет исполнить акты против "Газпрома
4 августа, 11:07
Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов.
Так, арбитражный суд Петербурга 11 декабря начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 13 ноября рассмотрение аналогичного иска Минарика к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы 18 ноября изучит иск Минарика к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, а всего сербом с июня инициировано более десяти разбирательств. Помимо энергокомпаний, в число ответчиков входит "Новороссийский морской торговый порт", иск к которому Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 8 декабря.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Серб, требующий дивиденды с российских компаний, подал иск к "Газпрому"
10 октября, 09:51
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьГазпромИнтер РАО ЕЭСНовороссийский морской торговый порт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала