Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллионов рублей, следует из материалов дела.