Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
08:00 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее - РИА Новости, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
"В урегулировании украинского конфликта есть прогресс", — заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, оптимист и служака. Однако он не смог объяснить, РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T08:00:00+03:00
2025-11-08T08:03:00+03:00
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Аналитика

Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
"В урегулировании украинского конфликта есть прогресс", — заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, оптимист и служака. Однако он не смог объяснить, в чем прогресс, а этого требуют от него те, кто прогресса не видит, и считает, будто урегулирование замерло.
Скептики ошибаются. В ближайшее время конфликт будет урегулирован в Красноармейске (Покровске) с его спутником Димитровом (Мирноградом) и в Купянске. Впоследствии — в Константиновке, Северске и Красном Лимане. Еще позднее — в Гуляйполе и Орехове. В том смысле, что эти населенные пункты будут освобождены Вооруженными силами России, которые, разумеется, на этом не остановятся.
Так что прогресс налицо. А вот другой программы урегулирования, где больше политики и дипломатии, чем штурмов и окружений, пока не просматривается. Дела у ВСУ плохи, но недостаточно плохи, чтобы Владимир Зеленский отчаялся и отдал приказ об отступлении за границы территорий России в ДНР, Запорожье и Херсонщине. Есть мнение, что, разгоняя себя антидепрессивными препаратами, он вообще не в состоянии признать реальность, пока курок не взведут прямо над его ухом. В случае обвала фронта он, вероятно, просто сбежит, переодевшись во что-нибудь приличное для маскировки.
Что же касается президента США Дональда Трампа, он умыл руки и не вернется к теме Украины до "послепраздников", может, дольше, поскольку не знает, что делать. Давить на Киев для него скандально, на Москву — опасно, зато ситуация "как есть" его устраивает. Америка продолжает получать прибыли от замещения российских энергоресурсов собственными и от продажи оружия Украине, а менять что-либо в этом плане не планирует и в том случае, если прекратятся бои. Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, а не уступить России часть бизнеса.
Иными словами, он не будет нам помогать, но и мешать не желает. Трамп ждет, пока или Зеленский смирится с неизбежным, или Россия смягчит требования к Киеву, или еще что-то, что создаст ситуацию, отличную от нынешнего дипломатического тупика. А пока вынужден переключиться с международной повестки на внутреннюю, потому что плохи его дела.
В ряд секторов экономики США пришла рецессия. Цены растут. Индекс деловой активности падает. Государственный аппарат парализован из-за рекордного по срокам шатдауна с последствиями печальными и разнообразными, вплоть до того, что 40 миллионов малоимущих не могут получить продуктовые талоны.
Наконец, грядет политическая катастрофа: Верховый суд, чьи вердикты обязательны для всех в США, начал рассмотрение дела о законности тарифов Трампа. По настроениям и тому, что написано в конституции, видно, что перспективы у Белого дома так себе: торговые пошлины — это прерогатива конгресса. Даже несмотря на то, что из девяти судей шестеро — консерваторы, а трех из них назначил лично нынешний президент, решение обещает быть не в его пользу. Тогда все тарифы, которые Вашингтон использует как дубинку на переговорах, аннулируют, а сборы придется вернуть. Это обойдется минимум в сто миллиардов долларов. Сопутствующий позор неоценим.
С одной стороны, это хорошо: чем больше внутренних проблем, тем меньше у Вашингтона желания лезть в наши дела, вторгаться в Венесуэлу, бомбить Иран и так далее. Золотой стандарт политтехнологий под названием "маленькая победоносная война" в США почему-то не работает: американцы рассуждают в том духе, что на войну идти надо, когда в доме порядок. Примерно так же они относятся и к внешней политике в целом.
С другой стороны, это означает включение таймера сроком примерно на год, а когда этот срок истечет, политика Вашингтона в отношении России резко ужесточится. Потому что определять эту политику будет уже не Трамп. Точнее, не только Трамп.
Через год в США пройдут выборы в конгресс. Сейчас в обеих его палатах у республиканцев большинство. Но если в Белом доме не придумают, как подлечить экономику, выборы будут с треском проиграны демократам, как были проиграны региональные кампании в этом ноябре, когда мэром Нью-Йорка стал коммунист, а республиканские кандидаты в губернаторы Вирджинии и Нью-Джерси не смогли навязать критикам Трампа даже видимость борьбы.
Ни демократы, ни республиканцы в массе своей не считают, что от украинского конфликта можно отдалиться, чтобы все шло своим чередом. Уже готовы несколько законопроектов для эскалации. Например, Россию хотят включить в американский список стран — спонсоров терроризма, а ее активы, замороженные в США, изъять в пользу Киева. Только нежелание Трампа ссориться с Москвой и его влияние на руководство конгресса мешают законопроектам стать законами. В случае победы демократов на выборах эти обстоятельства потеряют силу, и антироссийские инициативы утвердят двухпартийным большинством.
Хуже того, конгресс может открыть для Киева новый канал финансирования, у парламента есть на это право. Помешать смогут только вето президента и категорический отказ республиканцев от сотрудничества в том, чтобы обойти это вето. Но они будут сотрудничать, если Трамп достигнет токсичности Джо Байдена — а он к тому близок.
Средневзвешенный рейтинг неодобрения президента по разным опросам перевалил за 60%, уровень поддержки опускается к 30%, а ядро тех, кому нравится все, что делает Трамп, сжалось до 16%, это его личный антирекорд.
Трамп живет свою лучшую жизнь, ни в чем себе не отказывая, будь то разрушение Белого дома или торговая война с внешним миром. Ему не нужно волноваться о переизбрании, поскольку этот срок последний, но побеспокоиться о своей партии ему все-таки стоит, поскольку триумф демократов в ноябре 2026-го свяжет его по рукам и ногам, а на отношениях с Россией, которые он пытается выстроить, отразится поганым образом.
Так было и на первом сроке Трампа. Сперва — попытка договориться с Москвой, потом — умывание рук, ровно посередине срока — сдача парламента оппозиции, а следом — введение новых антироссийских санкций из-за невозможности сопротивляться конгрессу. Если так было до СВО, нет смысла считать, будто в условиях, когда Украина теряет город за городом, будет иначе. Демократы не планируют просто наблюдать за тем, как побеждает Россия.
Судя по всему, именно на этом основывается нынешняя стратегия Зеленского: выклянчить еще денег у Европы, наловить еще солдат по подъездам и протянуть еще год, а после реванша демократов, глядишь, полегче станет — больше денег, больше оружия, больше санкций, больше надежд.
В долгосрочной перспективе эти надежды, конечно, бессмысленные. Пускай у Трампа остался всего год, а у Зеленского — сколько-то, но вряд ли много, Россия тут в любом случае навсегда и договариваться с ней все равно придется.
Но и Москве стоит осознавать, что период более-менее комфортных отношений с США конечен, а после провала трампистов на выборах играть против нее станут жестче.
Как алкоголик из анекдота, который выкручивал труп утонувшей в ведре с водкой кошки со словами "дай еще хоть капельку", глобалисты будут использовать Украину, пока не очухается ее власть или пока ВСУ не потеряют способность к сопротивлению. Второе вероятнее первого.
Аналитика
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала