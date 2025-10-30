Трамп стал многообещающе похож на Бориса Ельцина

Будь Дональд Трамп президентом России, хмурым осенним утром москвичи недосчитались бы Боровицкой башни Кремля, а заодно и Набатной. Их бы снесли, никого не поставив в известность, и с ходу начали возводить новые здания — втрое выше и в золотом покрытии, чтобы блестели, как зубы гадалки.

По крайней мере, именно это происходит в вашингтонском Белом доме, где внезапно сровняли с землей все Восточное крыло вместе с колоннадой. Многие мечтали увидеть этот дом в развалинах, но пока другие всего лишь мечтают — Трамп делает. Так часто бывало и в Москве при мэре Юрии Лужкове, когда вдруг раз — и нет старинного особняка, а вместо него строят что-то с чем-то и с башенкой. Только до Кремля Юрий Михайлович, к счастью, не добрался, хотя и пробовал.

В Сети есть фотографии руин, снятые со спутника, и выглядят они впечатляюще. Похоже на прямое попадание ракеты, только в Белый дом попала не ракета, а Дональд Трамп. Вместо Восточного крыла он планирует построить бальный зал, который по площади будет превышать все остальные строения прежде пропорциональной резиденции. А оформят его дорого-богато, в золоте и блеске — это любимое сочетание президента США. Он уже похвастался проектом дизайна. Глаз не отвести — вмиг слепнут.

Американцы в шоке переспрашивают друг у друга: "А такое вообще законно?" И вроде как за деньги — да, в смысле — за свои деньги. Конгресс на перестройку бюджет не выделял и ни за что бы не выделил, а скандал наверняка заставил бы Трампа отказаться от мегаломанской затеи. Но он привлек деньги спонсоров и сделал все быстро, набитой рукой застройщика.

Даже супруга Трампа Мелания, как утверждает близкое к республиканцам издание The Wall Street Journal, не была осведомлена о планах мужа и ныне обеспокоена сносом Восточного крыла. Еще бы ей не беспокоиться — она там жила. Точнее, там располагался аппарат первой леди, а также зал для приемов. Большинство узнаваемых и политически важных мест — от Овального кабинета до ситуационной комнаты, где собираются при начале войн, — находятся в Западном крыле. Но 1902-й — год постройки Восточного — для всего человечества убедительно далек, чтоб относить исторические здания с такой датой рождения к памятникам.

Поэтому в других странах на капитальный ремонт у Трампа тоже обратили внимание. Примеряя его на свои столицы, мало кто хотел бы подобных практик: диковато выглядят. Но по американским меркам почти нормально. Центры городов США заметно отличаются от европейских. Здания конгрессов и ратушей вполне исторические, некоторые досточтимые церковные стены тоже могут стоять веками, но в остальном "моя земля — мои правила": что хочу, то и ворочу из стекла и бетона.

Трамп в Белом доме не постоянный хозяин, а временный, но принцип тот, что это его личное хозяйство, где прежде лошадей разводили, а теперь пресс-конференции проводят. То же Восточное крыло построили для президента Тедди Рузвельта с его большой семьей и значительной свитой адъютантов и нянек, которым в господском доме плантаторских времен стало тесно.

В годы Второй мировой войны президентский комплекс еще раз перестроили и расширили, благо глава государства часто работал в менее очевидных для врагов местах. Однако после того, как декор в Белом доме навела Жаклин Кеннеди — не только жена убитого президента, но и женщина с общепризнанно хорошим вкусом, ее взгляд на облик резиденции номер один старались беречь. Стиль 1960-х годов идеально иллюстрировал открыточную американскую мечту и семейные ценности с барбекю на стриженом газоне. Он устраивал большинство — и либералов, которым дорога эпоха Кеннеди, и консерваторов, потому что достаточно традиционен. Но столь же быстро, как Восточное крыло, Трамп обнулил Розовый сад Кеннеди. Там теперь бетон, зонтики и столики, а за столиками сидят члены клуба спонсоров с неизвестным, но точно большим взносом.

То есть Трамп на Белом доме деньги зарабатывает, предоставляя толстосумам место для отдыха с коктейлями. Все как в отелях, которые принесли ему миллионы еще в прошлом веке.

Мы не осуждаем. Чем бы ни тешился, лишь бы не поставлял Украине дальнобойные ракеты и не начинал войну в Венесуэле, а в своем хозяйстве пусть хоть точки с шаурмой ставит, хоть газ добывает методом фрекинга. Но демонстративный нахрап акулы капитализма сам по себе впечатляет. Это так по-американски. Так по-трамповски.

Скромность и вкус не входят в число явных достоинств президента США, но более всего судьба Восточного крыла напоминает о том, что по своему типажу Трамп — это политик-разрушитель. Он бы на такую идентификацию обиделся, сказав, что всю жизнь строил большие и прекрасные здания, поэтому разрушителем быть не может. Но Борис Ельцин по первой профессии тоже был строителем. А потом разрушил супердержаву, зато для олигархов всегда был готов столик у центра власти, а центр столицы застроили монструозными зданиями под нужды рынка.

Как и Трамп, он был ценим ядром своих поклонников как таран против советских элит и прежнего хозяйственного уклада. Он в этом преуспел, не пасуя перед радикальными мерами, а вот в созидательной части мало что смог, поскольку это был не его, разрушителя, профиль. Шок стал не платой за результат. Он сам по себе был результатом. Потом на развалинах возникло много чего грандиозного, но уже не при Ельцине.

Трамп тоже уничтожает старые элиты, разрушает "глубинное государство", упраздняет сгнившие институты — и за это его любят трамписты . А абсолютное большинство американцев не любит, так как разрушение прежней торговой политики вызвало припадки на рынках и рост цен. Рейтинг неодобрения президента подходит к 60% и продолжает расти.

Напор Трампа и хаос, им порожденный, вынуждают всяких гадов покинуть вашингтонское болото, однако трясет всю страну, а развалины на пути трампистов и та легкость, с которой нарушаются старые правила, порождают у американцев страх перед будущим: как бы остатки Белого дома не снесли под гольф-клуб, а институциональное развитие Америки не откатили ко временам войн с индейцами.

Посмотрим правде в глаза: история США и Белого дома не закончится на Трампе. Но из-за того, что в Вашингтоне определили Россию своим стратегическим противником и вторглись в зону ее экзистенциальных интересов, Трампа хочется проверить на слабо, указав, что по масштабу вклада он все еще недотягивает до Бориса Ельцина, который, невзирая на чье-либо мнение, разрушил не только Белый дом, но и свое государство.