Рейтинг@Mail.ru
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.10.2025 (обновлено: 08:04 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/ssha-2049428062.html
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо - РИА Новости, 21.10.2025
Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо
Над этой задачей десятилетиями корпел международный отдел ЦК КПСС, об этом грезило политбюро, к этому взывал Коминтерн, а оно сложилось как-то само собой: один... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:00:00+03:00
2025-10-21T08:04:00+03:00
аналитика
в мире
нью-йорк (город)
сша
уганда
дональд трамп
нарендра моди
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049442643_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_84f2947dad4b56d76999fe4fe78b53a6.jpg
https://ria.ru/20251016/indiya-2048531325.html
https://ria.ru/20251010/ssha-2047415157.html
нью-йорк (город)
сша
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049442643_61:0:1426:1024_1920x0_80_0_0_32507765d90af194bdc7f1fba676ce8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, нью-йорк (город), сша, уганда, дональд трамп, нарендра моди, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
Аналитика, В мире, Нью-Йорк (город), США, Уганда, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)

Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
Над этой задачей десятилетиями корпел международный отдел ЦК КПСС, об этом грезило политбюро, к этому взывал Коминтерн, а оно сложилось как-то само собой: один из важных государственных постов в США наконец-то достанется коммунисту.
Речь о должности мэра крупнейшего города — Нью-Йорка, за которую на выборах 4 ноября поборются несколько кандидатов, но победитель известен заранее: Зохран Мамдани. Правда, коммунистом его называют только враги, а он себя считает социалистом, но в США вплоть до XXI века слово "социалист" тоже было ругательным. Теперь же за ультралевого радикала хочет проголосовать половина ньюйоркцев.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
16 октября, 08:19
Будем надеяться, что они не передумают и в большом городе будет жарко. Среди дальнейших перспектив — гражданские бои, коллапс и упадок. А чего еще можно пожелать гиперполису стратегического противника?
Президент США Дональд Трамп называл Мамдани плохо выглядящим коммунистическим сумасшедшим со скрипучим голосом и обещал арестовать, если тот, став мэром, начнет сопротивляться отлову нелегальных мигрантов. А он начнет: это его пунктик, его платформа, его миссия. Для него Нью-Йорк — это город для всех вне зависимости от гражданства. Исключение — израильские чиновники. Их, по мнению Мамдани, придется арестовать за то, что они сделали с Газой.
Что же касается Трампа, Мамдани обещает превратить Нью-Йорк в центр сопротивления президенту, который, между прочим, в этом городе родился и прожил больную часть жизни, тогда как будущий мэр прилетел из Африки и по профессии — африканист.
Само его имя — Зохран Кваме Мамдани — одновременно несет в себе что-то исламское, африканское и индийское, однако искажает суть. Он действительно мусульманин, но, так сказать, не практикующий, а иначе и быть не могло. Его мать — режиссер художественного кино, в том числе эротического, а сам Мамдани отстаивает крайне либеральные подходы к наркотикам и сексу.
Корни его родителей в Индии, но из Мамдани не получится агента влияния Нью-Дели. Индийского премьера Нарендру Моди он считает военным преступником и хочет поступить с ним так же, как с премьером Израиля: посадить.
Наконец, африканский африканист на лицо белый, значительно белее оранжевого Трампа. Его отец — социолог и политолог, долгие годы живший в Уганде, дал сыну второе имя в честь первого президента Ганы Кваме Нкрумы. Этот диктатор, марксист, идеолог и сторонник объединения всех африканских стран в одно государство был лауреатом Международной Ленинской премии и почетным доктором МГУ, однако коммунистом стал за годы жизни в Америке. Мамдани тоже.
В США он с семи лет, сейчас ему 33. В год, когда Трамп впервые избрался президентом, Мамдани выпустил рэп-альбом с треками о социальных проблемах Уганды. По его интервью в тот период будущий мэр главного города Америки вообще не угадывался, а теперь марксизм-мамданизм неотвратим, как тайфун.
Нью-Йорк отверг старые элиты за коррумпированность и безблагодатность. Нынешний мэр — Эрик Адамс — попался на взятках, похоронил репутацию под грудой коммунального мусора и отказался от переизбрания. Основной конкурент Мамдани — бывший губернатор штата Эндрю Куомо — ассоциируется с разложившейся элитой и жизнью "как прежде", когда опасно и грязно, но при этом дорого. А за республиканца-трамписта (есть в гонке и такой, звать Кертис Слива) в Нью-Йорке ни за что не проголосуют. Тут готовы назло Трампу отморозить уши — и чем ярче Вашингтон расписывает горести, которые ждут город с приходом Мамдани, тем выше рейтинг африканиста.
Кто-то надеется на перемены, а кто-то хочет полноценной революции, но в среднем "коммунист" приманивает избирателя по-американски: сладким пончиком.
Бесплатные городские автобусы и детские сады. Магазины для бедных, где цены субсидируются государством. Заморозка арендной платы на жилье. Кому ж такой "коммунизм" не понравился? Только вот где взять на всю эту щедрость денег в городе с девятью миллионами жителей и девятью миллиардами бюджетного дефицита?
Мамдани знает, где — у богатых. "У богатых привилегированных белых", обычно говорит он. Для миллионеров (то есть с доходами от миллиона в год) будущий мэр хочет задрать максимально все возможные налоги. А миллиардеры, по мнению кандидата, в Нью-Йорке вообще жить не должны.
Они, вероятно, и не будут. И миллионеры тоже не будут. Коммунизм и социализм сподручно строить в отдельно взятом государстве, а в отдельно взятом городе в капиталистической стране очень неудобно: богатые разбегаются и не дают себя раскулачить. Отъезд крупных налогоплательщиков давно преследует либеральные мегаполисы США, а после победы Мамдани может принять обвальный характер в главном из них, причем не только из-за налогов. Новый мэр планирует ликвидировать или ослабить многие полезные институты — от школ для одаренных детей как "источника сегрегации" до полиции как "рассадника расизма".
Даже Трамп (тоже, как известно, миллиардер), несмотря на все свое упрямство и нью-йоркский патриотизм, давно покинул ненавидящий его город и перезарегистрировался во Флориде. Чувствовал, буржуй, куда ветер дует.
Полномочий нью-йоркского мэра, к сожалению, недостаточно, чтобы разрушить несправедливый американский мир до основания. Но политик, чьи обещания выходят далеко за рамки этих полномочий, будь то введение налога "для белых" или арест иностранных лидеров, перспективен в том, чтобы накуролесить в тылу колониальной империи. Наворотить там такого, чтоб последствия разгребали долго, а может быть, вовсе не разгребли. Детройт тоже когда-то был великим американским городом, теперь белых и миллионеров там почти не осталось, но и перспектив тоже не видно.
В худшем случае мы получим научный эксперимент, который позволит установить, как быстро приходит в негодность бесплатная муниципальная собственность в криминогенном мегаполисе, если сократить полицию.
В лучшем случае выйдет поучительная притча про популизм с боями в городских джунглях. Рыбе гнить с головы, а американской империи — разрушаться с Нью-Йорка, отданного на кормление мизераблям всех гражданств под личное поручительство рэпера из мэрии.
Славной охоты, товарищ Маугли!
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской
10 октября, 02:30
 
АналитикаВ миреНью-Йорк (город)СШАУгандаДональд ТрампНарендра МодиЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала