Главный город США капитулирует перед коммунистом. Так ему и надо

Над этой задачей десятилетиями корпел международный отдел ЦК КПСС, об этом грезило политбюро, к этому взывал Коминтерн, а оно сложилось как-то само собой: один из важных государственных постов в США наконец-то достанется коммунисту.

Речь о должности мэра крупнейшего города — Нью-Йорка, за которую на выборах 4 ноября поборются несколько кандидатов, но победитель известен заранее: Зохран Мамдани. Правда, коммунистом его называют только враги, а он себя считает социалистом, но в США вплоть до XXI века слово "социалист" тоже было ругательным. Теперь же за ультралевого радикала хочет проголосовать половина ньюйоркцев.

Будем надеяться, что они не передумают и в большом городе будет жарко. Среди дальнейших перспектив — гражданские бои, коллапс и упадок. А чего еще можно пожелать гиперполису стратегического противника?

Президент США Дональд Трамп называл Мамдани плохо выглядящим коммунистическим сумасшедшим со скрипучим голосом и обещал арестовать, если тот, став мэром, начнет сопротивляться отлову нелегальных мигрантов. А он начнет: это его пунктик, его платформа, его миссия. Для него Нью-Йорк — это город для всех вне зависимости от гражданства. Исключение — израильские чиновники. Их, по мнению Мамдани, придется арестовать за то, что они сделали с Газой.

Что же касается Трампа, Мамдани обещает превратить Нью-Йорк в центр сопротивления президенту, который, между прочим, в этом городе родился и прожил больную часть жизни, тогда как будущий мэр прилетел из Африки и по профессии — африканист.

Само его имя — Зохран Кваме Мамдани — одновременно несет в себе что-то исламское, африканское и индийское, однако искажает суть. Он действительно мусульманин, но, так сказать, не практикующий, а иначе и быть не могло. Его мать — режиссер художественного кино, в том числе эротического, а сам Мамдани отстаивает крайне либеральные подходы к наркотикам и сексу.

Корни его родителей в Индии, но из Мамдани не получится агента влияния Нью-Дели. Индийского премьера Нарендру Моди он считает военным преступником и хочет поступить с ним так же, как с премьером Израиля: посадить.

Наконец, африканский африканист на лицо белый, значительно белее оранжевого Трампа. Его отец — социолог и политолог, долгие годы живший в Уганде, дал сыну второе имя в честь первого президента Ганы Кваме Нкрумы. Этот диктатор, марксист, идеолог и сторонник объединения всех африканских стран в одно государство был лауреатом Международной Ленинской премии и почетным доктором МГУ, однако коммунистом стал за годы жизни в Америке. Мамдани тоже.

В США он с семи лет, сейчас ему 33. В год, когда Трамп впервые избрался президентом, Мамдани выпустил рэп-альбом с треками о социальных проблемах Уганды. По его интервью в тот период будущий мэр главного города Америки вообще не угадывался, а теперь марксизм-мамданизм неотвратим, как тайфун.

Нью-Йорк отверг старые элиты за коррумпированность и безблагодатность. Нынешний мэр — Эрик Адамс — попался на взятках, похоронил репутацию под грудой коммунального мусора и отказался от переизбрания. Основной конкурент Мамдани — бывший губернатор штата Эндрю Куомо — ассоциируется с разложившейся элитой и жизнью "как прежде", когда опасно и грязно, но при этом дорого. А за республиканца-трамписта (есть в гонке и такой, звать Кертис Слива) в Нью-Йорке ни за что не проголосуют. Тут готовы назло Трампу отморозить уши — и чем ярче Вашингтон расписывает горести, которые ждут город с приходом Мамдани, тем выше рейтинг африканиста.

Кто-то надеется на перемены, а кто-то хочет полноценной революции, но в среднем "коммунист" приманивает избирателя по-американски: сладким пончиком.

Бесплатные городские автобусы и детские сады. Магазины для бедных, где цены субсидируются государством. Заморозка арендной платы на жилье. Кому ж такой "коммунизм" не понравился? Только вот где взять на всю эту щедрость денег в городе с девятью миллионами жителей и девятью миллиардами бюджетного дефицита?

Мамдани знает, где — у богатых. "У богатых привилегированных белых", обычно говорит он. Для миллионеров (то есть с доходами от миллиона в год) будущий мэр хочет задрать максимально все возможные налоги. А миллиардеры, по мнению кандидата, в Нью-Йорке вообще жить не должны.

Они, вероятно, и не будут. И миллионеры тоже не будут. Коммунизм и социализм сподручно строить в отдельно взятом государстве, а в отдельно взятом городе в капиталистической стране очень неудобно: богатые разбегаются и не дают себя раскулачить. Отъезд крупных налогоплательщиков давно преследует либеральные мегаполисы США, а после победы Мамдани может принять обвальный характер в главном из них, причем не только из-за налогов. Новый мэр планирует ликвидировать или ослабить многие полезные институты — от школ для одаренных детей как "источника сегрегации" до полиции как "рассадника расизма".

Даже Трамп (тоже, как известно, миллиардер), несмотря на все свое упрямство и нью-йоркский патриотизм, давно покинул ненавидящий его город и перезарегистрировался во Флориде. Чувствовал, буржуй, куда ветер дует.

Полномочий нью-йоркского мэра, к сожалению, недостаточно, чтобы разрушить несправедливый американский мир до основания. Но политик, чьи обещания выходят далеко за рамки этих полномочий, будь то введение налога "для белых" или арест иностранных лидеров, перспективен в том, чтобы накуролесить в тылу колониальной империи. Наворотить там такого, чтоб последствия разгребали долго, а может быть, вовсе не разгребли. Детройт тоже когда-то был великим американским городом, теперь белых и миллионеров там почти не осталось, но и перспектив тоже не видно.

В худшем случае мы получим научный эксперимент, который позволит установить, как быстро приходит в негодность бесплатная муниципальная собственность в криминогенном мегаполисе, если сократить полицию.

В лучшем случае выйдет поучительная притча про популизм с боями в городских джунглях. Рыбе гнить с головы, а американской империи — разрушаться с Нью-Йорка, отданного на кормление мизераблям всех гражданств под личное поручительство рэпера из мэрии.