Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе

АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция приветствует усилия премьер-министра Армении Николы Пашиняна по укреплению мира на Кавказе и готова поддержать эти инициативы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принимает участие в военном параде, посвящённом пятилетию завершения боевых действий в Карабахе.
"Победа в Карабахе не только положила конец большой несправедливости, но и открыла двери для новой эры в нашем регионе. Она также изменила геополитический баланс в Азии и Европе", - сказал турецкий лидер.
"Мы не питаем злобы и не допустим повторения прошлых страданий. Рассматриваем эту победу не как конечную точку, а как веху на пути к прочному миру на Кавказе. Мы убеждены, что мир будет служить интересам как Азии, так и Европы", - добавил он.
Эрдоган отметил оптимизм Турции в достижении стабильного мира.
"Мы с удовлетворением следим за смелыми шагами, которые предпринимает в этом направлении премьер-министр Армении Никол Пашинян. Благодаря конструктивной позиции обоих лидеров мы сможем закрепить эту великую победу прочным соглашением в регионе", - подчеркнул он.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
