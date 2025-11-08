Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 08.11.2025 (обновлено: 15:03 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/turtsiya-2053662198.html
Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе
Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе - РИА Новости, 08.11.2025
Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе
Турция приветствует усилия премьер-министра Армении Николы Пашиняна по укреплению мира на Кавказе и готова поддержать эти инициативы, заявил президент Турции... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:02:00+03:00
2025-11-08T15:03:00+03:00
в мире
армения
турция
азербайджан
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043837660.html
армения
турция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, турция, азербайджан, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Армения, Турция, Азербайджан, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Эрдоган оценил мирные усилия Пашиняна на Кавказе

Эрдоган: Турция приветствует усилия Пашиняна по укреплению мира на Кавказе

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция приветствует усилия премьер-министра Армении Николы Пашиняна по укреплению мира на Кавказе и готова поддержать эти инициативы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принимает участие в военном параде, посвящённом пятилетию завершения боевых действий в Карабахе.
"Победа в Карабахе не только положила конец большой несправедливости, но и открыла двери для новой эры в нашем регионе. Она также изменила геополитический баланс в Азии и Европе", - сказал турецкий лидер.
"Мы не питаем злобы и не допустим повторения прошлых страданий. Рассматриваем эту победу не как конечную точку, а как веху на пути к прочному миру на Кавказе. Мы убеждены, что мир будет служить интересам как Азии, так и Европы", - добавил он.
Эрдоган отметил оптимизм Турции в достижении стабильного мира.
"Мы с удовлетворением следим за смелыми шагами, которые предпринимает в этом направлении премьер-министр Армении Никол Пашинян. Благодаря конструктивной позиции обоих лидеров мы сможем закрепить эту великую победу прочным соглашением в регионе", - подчеркнул он.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Нормализация отношений Турции и Армении продолжается, заявил Эрдоган
23 сентября, 19:39
 
В миреАрменияТурцияАзербайджанНикол ПашинянРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала