Ректор СПбГУП просит суд отменить его отстранение от должности

16:34 08.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской зарегистрировал заявление ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого с просьбой прекратить действие обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры в виде отстранения его от должности, следует из материалов дела.
Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. До этого, 24 сентября, арбитражный суд Санкт-Петербурга в обеспечение иска Генпрокуратуры отстранил от должности Запесоцкого. Как указывается в определении суда об удовлетворении соответствующего ходатайства, надзорное ведомство мотивировало это возможностью "организации Запесоцким А.С. ... несогласованных ... публичных мероприятий с целью противодействия изъятию государственного имущества из незаконного владения, для чего, учитывая должностное положение, могут быть привлечены студенты и трудовой коллектив университета".
Согласно решению арбитражного суда, обеспечение по иску Генпрокуратуры, в том числе и в виде отстранения Запесоцкого, снимается после вступления в законную силу судебного решения о возврате государству недвижимости профсоюзов. Это решение принято в полном объеме 23 октября. Согласно АПК РФ, судебный акт вступает в законную силу по истечении месяца со дня принятия, если за это время не будет оспорен в вышестоящем суде.
"В материалы дела поступило заявление Запесоцкого А.С. о прекращении действия обеспечительных мер, принятых определением суда от 22.09.2025 и определением суда от 24.09.2025", – говорится в определении арбитражного суда.
Как установил суд, заявление отстраненного ректора подано с нарушением требований АПК РФ. В частности, к не приложен документ, подтверждающий оплату госпошлины. Запесоцкому предложено устранить эти нарушения до 14 ноября. Если этого не произойдет, суд возвратит ему заявление, отмечается в материалах дела.
Газета "Коммерсант" в октябре сообщала, что в рамках иска Генпрокуратуры РФ представлены данные о злоупотреблениях Запесоцкого. По версии ГП, как отмечает издание, СПбГУП за два года потратил более 74 миллионов рублей на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, а также оплату посещений ими ресторанов. По данным газеты, еще 20 миллионов рублей было израсходовано на оплату проживания Запесоцкого под усиленной охраной. Как отмечалось в обращении Запесоцкого, которое имеется в распоряжении РИА Новости, он отверг обвинения, опубликованные изданием, и намерен подать соответствующий иск.
В октябре Ученый совет и профком студентов СПбГУП обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть к управлению вузом отстраненного от должности в судебном порядке ректора.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России.
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФФедерация независимых профсоюзов РоссииПроисшествия
 
 
