В Совфеде прокомментировали решение Трампа не ехать на саммит G20

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона, которые должны определиться, тревожит ли их соблюдение "прав белого человека" в республике, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
По его словам, кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам - британцам и прочим англосаксам.
"Тем не менее на только что прошедшей встрече спикеров "двадцатки" в южноафриканском Кейптауне, где имел честь возглавлять российскую делегацию, лично наблюдал первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, а также почти всех их западных партнеров, кроме США. Без каких бы то признаков обеспокоенности правами человека в ЮАР на их лицах и в их выступлениях", - отметил сенатор.
По мнению Косачева, становится интересно, поедут ли теперь лидеры этих стран на саммит "двадцатки" в Йоханнесбурге, опять же в ЮАР, 21-22 ноября, "или же верх возьмёт внезапно обострившаяся вслед за США пресловутая тревога за "права белого человека".
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.