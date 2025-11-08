В Совфеде прокомментировали решение Трампа не ехать на саммит G20

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона, которые должны определиться, тревожит ли их соблюдение "прав белого человека" в республике, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Трамп заявил, что никто из его администрации не собирается посещать саммит G20 ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.

"Своим заявлением, что делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР, Трамп поставил, мягко выражаясь, в глупое положение своих союзников в "двадцатке", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам - британцам и прочим англосаксам.

Канады, "Тем не менее на только что прошедшей встрече спикеров "двадцатки" в южноафриканском Кейптауне , где имел честь возглавлять российскую делегацию, лично наблюдал первых лиц парламентов Великобритании Австралии , а также почти всех их западных партнеров, кроме США. Без каких бы то признаков обеспокоенности правами человека в ЮАР на их лицах и в их выступлениях", - отметил сенатор.

По мнению Косачева, становится интересно, поедут ли теперь лидеры этих стран на саммит "двадцатки" в Йоханнесбурге , опять же в ЮАР, 21-22 ноября, "или же верх возьмёт внезапно обострившаяся вслед за США пресловутая тревога за "права белого человека".

Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии . В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США . Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге . Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин

Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса , саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.

Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.