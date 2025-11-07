Минздрав Башкирии опроверг информацию о перебоях с лекарствами

КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения Башкирии опровергло информацию о якобы возникших перебоях в лекарственном обеспечении пациентов с заболеваниями почек, отметив, что в сентябре и октябре поставки отдельных препаратов увеличены, а все медикаменты направляются в пункты отпуска строго пропорционально заявкам.

Санкт-Петербурга. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что поручила проверить информацию о нарушении прав граждан на лекарства для лечения заболевания почек в нескольких регионах страны. В частности, по данным надзорного ведомства, поручения о проведении проверок даны прокурорам Башкирии, Дагестана , Татарстана, Кировской , Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областей

"Мониторинг потребности наших пациентов осуществляется на постоянной основе. Это позволяет принимать оперативные меры для бесперебойного лекарственного обеспечения более 1400 человек. Помимо стандартной работы по формированию заявки на закупку препаратов от главного внештатного специалиста минздрава республики по нефрологии предпринимаются дополнительные меры. Они позволяют решать вопрос с обеспечением новых пациентов, а также перераспределять средства бюджета", - рассказали РИА Новости в минздраве Башкирии.

Например, по информации министерства, с 1 сентября этого года инициировано увеличение объемов поставок препаратов эпоэтин альфа и комплекс бета-железа [III] оксигидроксида, сахарозы и крахмала через заключение дополнительных соглашений к действующим государственным контрактам.

В октябре организовано увеличение поставок жизненно необходимых препаратов парикальцитол, севеламер, железа карбоксимальтозат, этелкальцетид.

При этом все закупки, как отметил представитель минздрава, осуществляются в рамках действующего законодательства о контрактной системе, что безусловно влияет на сроки поставок.