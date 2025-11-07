https://ria.ru/20251107/vanoli-2053511272.html
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли возглавил футбольный клуб Серии А "Фиорентина", сообщается в аккаунте "фиалок" в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
