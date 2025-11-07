Рейтинг@Mail.ru
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
Футбол
 
17:29 07.11.2025
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
Паоло Ваноли. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли возглавил футбольный клуб Серии А "Фиорентина", сообщается в аккаунте "фиалок" в соцсети Х.
Срок контракта с 53-летним специалистом не сообщается. Он сменил на посту тренера Стефано Пиоли, который покинул клуб 4 ноября.
"Фиорентина" идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе шесть поражений и четыре ничьи в десяти матчах лиги.
Последним местом работы Ваноли был "Торино", из которого он был уволен в июне. В 2022 году он возглавлял московский "Спартак" и выиграл Кубок России. Также он был ассистентом в сборной Италии различных возрастов, включая главную команду, миланском "Интере" и лондонском "Челси", с 2022 по 2024 год возглавлял "Венецию".
Аморима признали лучшим тренером месяца в АПЛ
7 ноября, 15:20
 
Футбол
 
