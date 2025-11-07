Генпрокуратура поручила проверить обеспечение лекарствами в ряде регионов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить информацию о нарушении прав граждан в девяти регионах и Санкт-Петербурге на лекарства для лечения заболевания почек, сообщает надзорное ведомство.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила организовать проверки исполнения законодательства при закупках медикаментов в ряде регионов для граждан, страдающих заболеваниями почек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поводом послужила информация о лекарственном обеспечении пациентов в ряде регионов страны. Так, прокурорам Башкирии, Дагестана, Татарстана, а также Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областей и Санкт-Петербурга даны поручения о проведении надзорных мероприятий, в ходе которых будет дана оценка действиям региональных органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по предоставлению гражданам жизненно необходимых лекарств.
Кроме того, с привлечением Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора прокуратурой организован анализ в целом по стране объемов производства и оборота препаратов для лечения заболеваний почек.
По каждому факту выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Результаты надзорных мероприятий контролируются Генпрокуратурой России, уточняется в релизе.