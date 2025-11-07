Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (77%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из опроса ФОМ.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 31 октября по 2 ноября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.