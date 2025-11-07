Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.11.2025
10:09 07.11.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.11.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (77%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует РИА Новости, 07.11.2025
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 77% россиян доверяют Путину

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (77%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из опроса ФОМ.
Большинство (77%) граждан РФ заявили, что скорее доверяют Путину, недоверие российскому лидеру выразили 11% респондентов. Кроме того, 78% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только 8% россиян уверены в обратном, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Половина (50%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 13% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за ЛДПР, столько же (8%) - за КПРФ, 4% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 31 октября по 2 ноября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
