Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Восемь из десяти (77%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из опроса ФОМ.
Большинство (77%) граждан РФ заявили, что скорее доверяют Путину, недоверие российскому лидеру выразили 11% респондентов. Кроме того, 78% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, и только 8% россиян уверены в обратном, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Половина (50%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан, 13% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за ЛДПР, столько же (8%) - за КПРФ, 4% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 31 октября по 2 ноября среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
