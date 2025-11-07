Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция устроила акцию протеста во время выступления главы ЕП
07.11.2025
15:56 07.11.2025
Молдавская оппозиция устроила акцию протеста во время выступления главы ЕП
Депутаты молдавской оппозиционной партии "Демократия дома" провели в пятницу акцию протеста во время выступления в парламенте Молдавии председателя Европейского РИА Новости, 07.11.2025
КИШИНЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Депутаты молдавской оппозиционной партии "Демократия дома" провели в пятницу акцию протеста во время выступления в парламенте Молдавии председателя Европейского парламента (ЕП) Роберты Метсолы, потребовав проверки расходования средств Европейского союза, выделенных Кишинёву.
Акция прошла во время официального визита Метсолы, которая в своём выступлении перед депутатами сообщила об открытии бюро Европарламента в Кишинёве и заявила, что будущее Молдавии — "европейское".
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности
6 ноября, 23:33
"Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой проверить использование всех средств, выделенных Республике Молдова", - заявил депутат фракции "Демократия дома" Александр Вершинин, который держал плакат во время речи Метсолы.
В свою очередь лидер партии Василий Костюк заявил, что его политическая сила обратится к Метсоле с официальной просьбой провести такую проверку. "Мы привыкли к визитам высоких гостей, оцениваем это положительно и ждём результатов. У нас есть прямое обращение к госпоже Метсоле — мы озвучим его в зале парламента. Мы требуем проверить, как расходуются средства, выделенные Европейским сообществом. У нас нет чёткой статистики, сколько миллиардов пришло и куда именно они пошли", — сказал Костюк журналистам.
В марте 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС выделил Молдавии около 1 миллиарда евро на укрепление устойчивости страны и поддержку реформ. В мае того же года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете макрофинансовой поддержки объёмом 1,6 миллиарда евро, предназначенном для стабилизации экономики и развития инфраструктуры. Брюссель заявлял, что средства направлялись на поддержку энергетической системы, реформу госуправления, укрепление границ и борьбу с коррупцией.
С момента прихода к власти президента Майи Санду в 2021 году Европейский союз направил Молдавии более 2,6 миллиарда евро финансовой помощи.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Власти Молдавии плохо закончат политическую карьеру, заявили в "Победе"
6 ноября, 18:56
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаРоберта МетсолаАлександр ВершининШарль МишельЕвросоюзЕвропарламентЕвросовет
 
 
