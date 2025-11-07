Молдавская оппозиция устроила акцию протеста во время выступления главы ЕП

В свою очередь лидер партии Василий Костюк заявил, что его политическая сила обратится к Метсоле с официальной просьбой провести такую проверку. "Мы привыкли к визитам высоких гостей, оцениваем это положительно и ждём результатов. У нас есть прямое обращение к госпоже Метсоле — мы озвучим его в зале парламента. Мы требуем проверить, как расходуются средства, выделенные Европейским сообществом. У нас нет чёткой статистики, сколько миллиардов пришло и куда именно они пошли", — сказал Костюк журналистам.