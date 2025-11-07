Рейтинг@Mail.ru
08:20 07.11.2025 (обновлено: 08:51 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/kitaj-2053341779.html
Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь"
Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь"
китай
санья
си цзиньпин
2025
китай, санья, си цзиньпин, в мире
Китай, Санья, Си Цзиньпин, В мире
Люди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.
"Церемония ввода в эксплуатацию авианосца "Фуцзянь", первого в Китае авианосца, оснащенного электромагнитной катапультой, состоялась 5 числа в военно-морском порту города Санья на острове Хайнань", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на церемонии и поднялся на борт авианосца для осмотра. Китайский лидер заслушал доклад о развитии строительства авианосцев в КНР, ознакомился с развитием боевых возможностей авианосцев, а также с конструкцией и применением электромагнитной катапульты.
В церемонии поднятия флага и ввода авианосца в эксплуатацию приняли участие более 2 тысяч человек, включая военнослужащих ВМС Народно-Освободительной армии Китая, строителей, правительственных и партийных чиновников, членов Центрального военного совета, представителей Южной зоны боевого командования НОАК и властей провинции Хайнань.
Ранее китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн заявил РИА Новости, что прорыв в технологии электромагнитной катапульты на авианосце "Фуцзянь" позволил значительно повысить его боеспособность и устранить ключевые недостатки авианосного флота.
Военные учения армии КНР у Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Китай задействовал авианосец в учениях по блокаде Тайваня
14 октября 2024, 09:10
 
