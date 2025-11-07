Китай ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь"

«

"Церемония ввода в эксплуатацию авианосца "Фуцзянь", первого в Китае авианосца, оснащенного электромагнитной катапультой, состоялась 5 числа в военно-морском порту города Санья на острове Хайнань", - говорится в сообщении телеканала.