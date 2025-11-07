https://ria.ru/20251107/chp-2053574912.html
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 07.11.2025
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:13:00+03:00
2025-11-07T23:13:00+03:00
2025-11-07T23:13:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874752_0:519:2047:1670_1920x0_80_0_0_0e1bc304c39f74bf07652a0ce28642a1.jpg
https://ria.ru/20250406/poezd-2009678662.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874752_0:373:2047:1908_1920x0_80_0_0_8fc620449e9b371cf05b03a3d870b088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
Автомобиль столкнулся с поездом под Петербургом, предварительно, жертв нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Как отмечается в Telegram-канале ОЖД, авария произошла в 21.20 мск на железнодорожном переезде между станциями Гатчина-Варшавская и Сиверская, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом №3811.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В связи с ДТП пригородный поезд №6477 направлением Санкт-Петербург
- Сиверская задерживается более чем на час. На движение других поездов ДТП не повлияло.