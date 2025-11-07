В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Как отмечается в Telegram-канале ОЖД, авария произошла в 21.20 мск на железнодорожном переезде между станциями Гатчина-Варшавская и Сиверская, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом №3811.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.