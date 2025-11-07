Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 07.11.2025
23:13 07.11.2025
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом
Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:13:00+03:00
2025-11-07T23:13:00+03:00
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
В Ленинградской области легковушка столкнулась с грузовым поездом

Автомобиль столкнулся с поездом под Петербургом, предварительно, жертв нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Как отмечается в Telegram-канале ОЖД, авария произошла в 21.20 мск на железнодорожном переезде между станциями Гатчина-Варшавская и Сиверская, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом №3811.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В связи с ДТП пригородный поезд №6477 направлением Санкт-Петербург - Сиверская задерживается более чем на час. На движение других поездов ДТП не повлияло.
Место схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Московской области сошел с рельс локомотив грузового поезда
