Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим при крушении вертолета
2025-11-07T17:06:00+03:00
2025-11-07T17:06:00+03:00
2025-11-07T18:24:00+03:00
происшествия
республика дагестан
избербаш
сергей меликов
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e3c10f47386f91effd61a1157827156.jpg
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053510225.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fd786ceeec1aaa07a907225cbd5de46.jpg
Кадры с места падения вертолета в Дагестане
Вертолет разбился в Дагестане. На борту было семь человек, пишут местные каналы.
происшествия, республика дагестан, избербаш, сергей меликов, крушение вертолета в дагестане
Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим при крушении вертолета
