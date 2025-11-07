Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим при крушении вертолета

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил обеспечить пострадавшим при падении вертолета в регионе всю необходимую помощь.

По его словам, в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента, добавил глава региона.