Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим при крушении вертолета
17:06 07.11.2025 (обновлено: 18:24 07.11.2025)
Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим при крушении вертолета
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил обеспечить пострадавшим при падении вертолета в регионе всю необходимую помощь. РИА Новости, 07.11.2025
Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим при крушении вертолета

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил обеспечить пострадавшим при падении вертолета в регионе всю необходимую помощь.
"По предварительной информации, пострадали семь человек, четверо из них – погибли… Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу Избербаша. Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь – от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента, добавил глава региона.
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В разбившемся в Дагестане вертолете находились сотрудники КЭМЗ
Происшествия Республика Дагестан Избербаш Сергей Меликов Крушение вертолета в Дагестане
 
 
