Рейтинг@Mail.ru
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:28 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/minuty-2053298932.html
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания
Руководящие органы английского футбола договорились о прекращении проведения акций памяти перед матчами из-за событий, не имеющих прямого отношения к спорту,... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T21:28:00+03:00
2025-11-06T21:28:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027398919_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_63661b0858ff03d5ccabfc8297c155c1.jpg
/20251102/manchester-2052548286.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027398919_196:0:1276:810_1920x0_80_0_0_c04b414daecd3c726a21b93b2c340839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
английская премьер-лига (апл)
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ)
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания

В английском футболе сократят число минут молчания перед матчами

© Официальный сайт "Ливерпуля"Диогу Жота
Диогу Жота - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Официальный сайт "Ливерпуля"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководящие органы английского футбола договорились о прекращении проведения акций памяти перед матчами из-за событий, не имеющих прямого отношения к спорту, сообщает The Times.
По информации издания, решение было принято из-за того, что минуты молчания использовались слишком часто и теряли свой смысл.
Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) создали рабочую группу, которая будет определять реакцию английского футбола на значимые мировые события.
Новый принцип работы будет заключаться в том, что если событие не имеет тесной связи с футболом или национальным событием, то руководство будет рекомендовать лигам не проводить минуты молчания и другие акции.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Борнмут" в матче АПЛ
2 ноября, 21:52
 
ФутболАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала