В английском футболе станут реже проводить минуты молчания
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
В английском футболе станут реже проводить минуты молчания
Руководящие органы английского футбола договорились о прекращении проведения акций памяти перед матчами из-за событий, не имеющих прямого отношения к спорту,... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T21:28:00+03:00
2025-11-06T21:28:00+03:00
2025-11-06T21:28:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководящие органы английского футбола договорились о прекращении проведения акций памяти перед матчами из-за событий, не имеющих прямого отношения к спорту, сообщает The Times.
По информации издания, решение было принято из-за того, что минуты молчания использовались слишком часто и теряли свой смысл.
Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ
) и Английская футбольная лига (EFL) создали рабочую группу, которая будет определять реакцию английского футбола на значимые мировые события.
Новый принцип работы будет заключаться в том, что если событие не имеет тесной связи с футболом или национальным событием, то руководство будет рекомендовать лигам не проводить минуты молчания и другие акции.