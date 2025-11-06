Рейтинг@Mail.ru
Три очка Мерфи принесли СКА победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Хоккей
 
22:15 06.11.2025
Три очка Мерфи принесли СКА победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Три очка Мерфи принесли СКА победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Три очка Мерфи принесли СКА победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Три очка Мерфи принесли СКА победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

СКА благодаря рекордной шайбе Мерфи победил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на домашней арене СКА завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В составе армейцев дубль оформил Тревор Мерфи (22-я, 61-я минуты), также отличился Матвей Поляков (40). У "Драконов" шайбы забросили Кевин Лабанк (3) и Владимир Кузнецов (19).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
СКА
3 : 2
Шанхайские Драконы
21:18 • Тревор Мерфи
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
39:33 • Матвей Поляков
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
60:03 • Тревор Мерфи
(Рокко Гримальди, Михаил Воробьев)
02:26 • Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Гэйдж Квинни)
18:12 • Владимир Кузнецов
(Грег Маккегг)
Мерфи также отметился в матче результативной передачей. Канадский защитник забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ - на третьей секунде. Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года Павлом Бойченко в матче "Витязь" - "Барыс" (6-я секунда).
СКА с 22 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (26) идут седьмыми.
В следующем матче СКА сыграет с московским "Динамо" в гостях 8 ноября. В этот же день "Шанхайские драконы" примут череповецкую "Северсталь".
Результаты других матчей:
"Сочи" - "Северсталь" (Череповец) - 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1);
ЦСКА (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2);
"Динамо" (Москва) - "Лада" (Тольятти) - 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей
6 ноября, 21:48
 
Хоккей Тревор Мерфи Кевин Лабанк Владимир Кузнецов ХК Динамо (Москва) СКА (Санкт-Петербург) Северсталь КХЛ 2025-2026
 
