Три очка Мерфи принесли СКА победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на домашней арене СКА завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В составе армейцев дубль оформил Тревор Мерфи (22-я, 61-я минуты), также отличился Матвей Поляков (40). У "Драконов" шайбы забросили Кевин Лабанк (3) и Владимир Кузнецов (19).
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
21:18 • Тревор Мерфи
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
39:33 • Матвей Поляков
60:03 • Тревор Мерфи
(Рокко Гримальди, Михаил Воробьев)
02:26 • Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Гэйдж Квинни)
18:12 • Владимир Кузнецов
СКА с 22 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (26) идут седьмыми.
В следующем матче СКА сыграет с московским "Динамо" в гостях 8 ноября. В этот же день "Шанхайские драконы" примут череповецкую "Северсталь".
Результаты других матчей:
"Сочи" - "Северсталь" (Череповец) - 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1);
"Динамо" (Москва) - "Лада" (Тольятти) - 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).