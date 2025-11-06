"Фрайбург" отыгрался и победил "Ниццу" в Лиге Европы

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Немецкий "Фрайбург" на выезде обыграл французскую "Ниццу" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Ниццы" гол забил Кевин Карлос (25-я минута). У "Фрайбурга" отличились Жоан Манзамби (29), Винченцо Грифо (39, с пенальти) и Дерри Шерхант (42).
06 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
25’ • Kevin Carlos
(Чарльз Ванхутт)
29’ • Йоан Манзамби
(Yuito Suzuki)
39’ • Винченцо Грифо (П)
42’ • Дерри Шерхант
"Фрайбург" продлил серию без поражений в Лиге Европы и вышел на второе место в таблице, набрав 10 очков. "Ницца" проиграла четвертый матч подряд и располагается на предпоследней, 35-й строчке.
В следующем туре "Фрайбург" 27 ноября на выезде сыграет против чешского клуба "Виктория", а "Ницца" в этот же день в гостях сыграет с португальским "Порту".
Результаты остальных матчей дня:
- "Базель" (Швейцария) - ФКСБ (Румыния) - 3:1;
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Сельта" (Испания) - 0:3;
- "Зальцбург" (Австрия) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:0;
- "Мальмё" (Швеция) - "Панатинаикос" (Греция) - 0:1;
- "Мидтьюлланн" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) - 3:1;
- "Утрехт" (Нидерланды) - "Порту" (Португалия) - 1:1;
- "Црвена Звезда" (Сербия) - "Лилль" (Франция) - 1:0;
- "Штурм" (Австрия) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:0.
