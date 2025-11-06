Рейтинг@Mail.ru
"Фрайбург" отыгрался и победил "Ниццу" в Лиге Европы
Футбол
 
22:51 06.11.2025 (обновлено: 03:31 07.11.2025)
"Фрайбург" отыгрался и победил "Ниццу" в Лиге Европы
"Фрайбург" отыгрался и победил "Ниццу" в Лиге Европы
Немецкий "Фрайбург" на выезде обыграл французскую "Ниццу" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Немецкий "Фрайбург" на выезде обыграл французскую "Ниццу" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Ниццы" гол забил Кевин Карлос (25-я минута). У "Фрайбурга" отличились Жоан Манзамби (29), Винченцо Грифо (39, с пенальти) и Дерри Шерхант (42).
Лига Европы УЕФА
06 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Ницца
1 : 3
Фрайбург
25‎’‎ • Kevin Carlos
(Чарльз Ванхутт)
29‎’‎ • Йоан Манзамби
(Yuito Suzuki)
39‎’‎ • Винченцо Грифо (П)
42‎’‎ • Дерри Шерхант
(Маттиас Гинтер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Фрайбург" продлил серию без поражений в Лиге Европы и вышел на второе место в таблице, набрав 10 очков. "Ницца" проиграла четвертый матч подряд и располагается на предпоследней, 35-й строчке.
В следующем туре "Фрайбург" 27 ноября на выезде сыграет против чешского клуба "Виктория", а "Ницца" в этот же день в гостях сыграет с португальским "Порту".

Результаты остальных матчей дня:

