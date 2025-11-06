Рейтинг@Mail.ru
06.11.2025

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол
 
18:23 06.11.2025
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025
© Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista
Фил Фоден
© Getty Images / Chris Brunskill/Fantasista
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
В среду "Манчестер Сити" на своем поле разгромил дортмундскую "Боруссию" в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1. Фоден отметился дублем.
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Сити
4 : 1
Боруссия Д
22‎’‎ • Фил Фоден
(Тиджани Рейндерс)
29‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Жереми Доку)
57‎’‎ • Фил Фоден
(Тиджани Рейндерс)
90‎’‎ • Райан Шерки
72‎’‎ • Вальдемар Антон
(Юлиан Рюэрсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Он опередил в голосовании нигерийского нападающего турецкого "Галатасарая" Виктора Осимхена, португальского форварда бельгийского "Брюгге" Карлуша Боржеша и испанского полузащитника английского "Арсенала" Микеля Мерино.
Эмблема испанской Барселоны - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Футболист "Барселоны" получил перелом носа в матче ЛЧ против "Брюгге"
6 ноября, 17:33
 
ФутболМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026Филип Фоден
 
