https://ria.ru/20251106/foden-2053257671.html
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фил Фоден признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:23:00+03:00
2025-11-06T18:23:00+03:00
2025-11-06T18:23:00+03:00
футбол
манчестер сити
лига чемпионов уефа
филип фоден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053256917_0:0:2284:1285_1920x0_80_0_0_b453ed644e9eb9003ae0510e695e4a80.jpg
/20251106/barselona-2053241740.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053256917_89:0:2118:1522_1920x0_80_0_0_96c42072926908eef5b4cfd6c7519a66.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
манчестер сити, лига чемпионов уефа, филип фоден
Футбол, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА, Филип Фоден
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футболист "Манчестер Сити" Фоден признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов