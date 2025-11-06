https://ria.ru/20251106/detsad-2053301529.html
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детского сада на 180 мест в посёлке Романовка, проект выполнен в современном стиле с элементами "баварской кладки" и акцентными фасадами в тёплой палитре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы уделяем особое внимание качеству строительства и продуманным архитектурным решениям. Детские сады Ленинградской области
должны быть не только безопасными и функциональными, но и эстетичными, с современной архитектурой, соответствующей характеру застройки. В Романовке архитекторы нашли баланс между выразительностью фасадов, энергоэффективностью и долговечностью материалов", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что проект выполнен с элементами "баварской кладки" и акцентными фасадами в тёплой палитре.
Образовательное учреждение построит группа "Консоль" по соглашению с правительством Ленинградской области. Детский сад рассчитан на 180 мест, включает девять групп для детей разных возрастов, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медблок и административные помещения. Территория благоустраивается с устройством детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и зелёных зон - не менее 50% площади участка займут насаждения.