В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детского сада на 180 мест в посёлке Романовка, проект выполнен в современном стиле с элементами "баварской кладки" и акцентными фасадами в тёплой палитре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Образовательное учреждение построит группа "Консоль" по соглашению с правительством Ленинградской области. Детский сад рассчитан на 180 мест, включает девять групп для детей разных возрастов, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медблок и административные помещения. Территория благоустраивается с устройством детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и зелёных зон - не менее 50% площади участка займут насаждения.