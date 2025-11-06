Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки
Ленинградская область
Ленинградская область
 
21:51 06.11.2025
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки - РИА Новости, 06.11.2025
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки
Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детского сада на 180 мест в посёлке Романовка, проект выполнен в современном стиле с элементами "баварской кладки" и акцентными фасадами в тёплой палитре
2025-11-06T21:51:00+03:00
2025-11-06T21:51:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
общество
ленинградская область
Наталья Макарова
Наталья Макарова
ленинградская область, общество
Ленинградская область , Ленинградская область, Общество
В Ленинградской области появится детсад с элементами баварской кладки

Детсад с элементами баварской кладки появится во Всеволожском районе Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Комитет градостроительной политики Ленинградской области согласовал архитектурный облик детского сада на 180 мест в посёлке Романовка, проект выполнен в современном стиле с элементами "баварской кладки" и акцентными фасадами в тёплой палитре, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Мы уделяем особое внимание качеству строительства и продуманным архитектурным решениям. Детские сады Ленинградской области должны быть не только безопасными и функциональными, но и эстетичными, с современной архитектурой, соответствующей характеру застройки. В Романовке архитекторы нашли баланс между выразительностью фасадов, энергоэффективностью и долговечностью материалов", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что проект выполнен с элементами "баварской кладки" и акцентными фасадами в тёплой палитре.
Образовательное учреждение построит группа "Консоль" по соглашению с правительством Ленинградской области. Детский сад рассчитан на 180 мест, включает девять групп для детей разных возрастов, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медблок и административные помещения. Территория благоустраивается с устройством детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и зелёных зон - не менее 50% площади участка займут насаждения.
 
Ленинградская область
 
 
