https://ria.ru/20251105/sim-2052932095.html
В России появятся детские сим-карты
В России появятся детские сим-карты - РИА Новости, 05.11.2025
В России появятся детские сим-карты
Минцифры вводит детские сим-карты, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:55:00+03:00
2025-11-05T11:55:00+03:00
2025-11-05T12:40:00+03:00
общество
россия
максут шадаев
дети
сим-карта
технологии
госуслуги
пожилые
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg
https://ria.ru/20251101/karty-2052223607.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_730:0:6623:4420_1920x0_80_0_0_8fae7f6cd602c5c96e04405fb86b2b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, дети, сим-карта, технологии, госуслуги, пожилые, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Дети, сим-карта, Технологии, Госуслуги, пожилые, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России появятся детские сим-карты
Минцифры вводит детские сим-карты