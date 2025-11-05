В России появятся детские сим-карты

"По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", — сказал он.

Помимо этого, пожилые россияне получат возможность через "Госуслуги" назначить доверенное лицо, которое сможет получать доступ к их собственным геотрекам. Подача официального заявления и решение суда при этом также не потребуются.

