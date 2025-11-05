Рейтинг@Mail.ru
В России появятся детские сим-карты - РИА Новости, 05.11.2025
11:55 05.11.2025 (обновлено: 12:40 05.11.2025)
В России появятся детские сим-карты
В России появятся детские сим-карты
Минцифры вводит детские сим-карты, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 05.11.2025
общество, россия, максут шадаев, дети, сим-карта, технологии, госуслуги, пожилые, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Дети, сим-карта, Технологии, Госуслуги, пожилые, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России появятся детские сим-карты

Минцифры вводит детские сим-карты

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Минцифры вводит детские сим-карты, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на межрегиональном форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", — сказал он.
Оформлять сим-карты будут с согласия родителей.
Помимо этого, пожилые россияне получат возможность через "Госуслуги" назначить доверенное лицо, которое сможет получать доступ к их собственным геотрекам. Подача официального заявления и решение суда при этом также не потребуются.
Лишние сим-карты россиян начнут блокировать с 1 ноября
Заголовок открываемого материала