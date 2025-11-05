https://ria.ru/20251105/max--2052965773.html
В MAX появилась возможность регистрации для жителей еще семи стран СНГ
Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей еще семи стран СНГ, сообщили в пресс-службе платформы. РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей еще семи стран СНГ, сообщили в пресс-службе платформы.
"Помимо граждан России
и Беларуси
, возможность общаться в MAX появилась у жителей Азербайджана
, Армении, Казахстана
, Кыргызстана, Молдовы
, Таджикистана и Узбекистана", — рассказали там.
Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за границей, отметили в сообщении.
Чтобы зарегистрироваться в MAX, нужно скачать приложение на смартфон, выбрать страну и ввести номер телефона. После этого нужно ввести проверочный код из СМС и дать согласие на синхронизацию контактов. Для усиления безопасности можно включить двухфакторную аутентификацию.
Чтобы пообщаться с пользователем из страны СНГ
, нужно добавить собеседника в список контактов. Сделать это можно, отправив ссылку-приглашение.
«
"Добавление номера собеседника в списки контактов — необходимая мера для сохранения в MAX безопасного и доверенного формата общения. Это позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователей", — подчеркнули в пресс-службе.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
В конце октября число пользователей национальной платформы превысило 50 миллионов человек.