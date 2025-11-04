Будет хуже. Ключевому союзнику Украины поставили подножку

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Фридрих Мерц стал одним из самых непопулярных канцлеров в истории Германии — и это по большей части его собственная заслуга. Уже несколько недель в стране не утихают протесты. Что происходит в ФРГ — в материале РИА Новости.

На дне океана

Рейтинг Мерца опустился до рекордно низких 25 процентов, показывает барометр RTL/ntv. В свою очередь, опрос социологического института INSA выявил: канцлер нравится только 35,2% населения. За месяц он переместился с 13-й на 19-ю строчку в списке самых популярных политиков.

Причин много. Прежде всего, Мерца всегда считали не слишком одаренным управленцем. На февральских парламентских выборах его Христианско-демократический союз получил всего 28,3% голосов избирателей, личный рейтинг будущего канцлера находился примерно на том же уровне. К тому же, вынужденная коалиция ХДС с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) мешает проводить политику, которую он считает правильной. В частности, партнеры постоянно критикуют его за нежелание повышать налоги для богатых, стремление поднять пенсионный возраст и тому подобное.

Кроме того, канцлер сам постоянно провоцирует ненависть к себе. "Мы далеко продвинулись в вопросе миграции… Но конечно, в облике наших городов эта проблема до сих пор существует. Поэтому глава МВД сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортаций", — заявил он 14 октября.

Эти слова раскололи Германию почти поровну. Согласно данным института общественного мнения Forsa, 46% немцев сочли, что канцлер разжигает межнациональную рознь, а 52% с такой трактовкой не согласились. Протестующие по всей стране скандировали: "Мерц, вон из нашей страны", "Фридрих, проблема — это ты и твой расизм". В одном из митингов приняла участие зампред союзной фракции СДПГ в бундестаге Вибке Эсдар.

Члены ХДС тоже недовольны — в том числе и Ангела Меркель, обвинившая Мерца в сближении с "Альтернативой для Германии".

Среди акул

Не успел утихнуть один скандал, как Мерц разжег новый. На днях он совершил визит в Турцию, чтобы обсудить с президентом Эрдоганом перспективы сближения Анкары с Евросоюзом, а также тему Украины и депортации мигрантов из ФРГ. Желая подчеркнуть дружеский настрой, канцлер даже взял с собой супругу.

Переговоры шли относительно гладко, пока журналисты не напомнили главам государств об Израиле. У Мерца спросили, не боятся ли немецкие власти "вновь оказаться не на той стороне" истории.

"Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания и всегда будет на его стороне. Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие их правительства", — ответил Мерц.

В ответ Эрдоган напомнил гостю, что израильские войска убили свыше 60 тысяч женщин, детей и стариков. "У ХАМАСа нет бомб, нет ядерного оружия. Однако все это есть у Израиля. Например, при помощи бомб вчера вечером они нанесли удар по Газе. Разве Германия этого не видит? Разве Германия не следит за тем, что происходит? Долг Турции, Германии и других стран прекратить геноцид и массовые убийства в Газе", — заявил турецкий лидер.

Мерц промолчал, явно не желая ссориться. Правда, вслед за этим уколол визави — напомнил, почему Турция все еще не в ЕС. "Были приняты решения, которые пока не соответствуют стандартам верховенства права и демократии, как мы их понимаем с европейской точки зрения", — заметил канцлер.

В результате визит в Турцию завершился без подписания важных договоренностей.

Спасение утопающего

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская считает, что больше всего жителей Германии беспокоит неопределенность в экономике.

"Ситуация ухудшается, и у людей нет уверенности, что их дети будут жить лучше, чем они, или хотя бы также. За партию ХДС голосовали, потому что она делала акцент на экономическом росте, а сейчас граждане не видят существенных изменений", — поясняет аналитик.

Резкие высказывания Мерца не прибавляют ему популярности. Жесткие слова о приезжих не находят уместными даже те, кто критикует устоявшуюся в Германии миграционную политику.

"Кому-то, конечно, подобная решительность нравится. Но радикальная риторика все равно неполиткорректна. С точки зрения части немцев, в речи канцлера такие слова звучать вообще не должны", — говорит Хорольская.

Впрочем, преданных сторонников у главы государства хватает. "Мерц не реагирует на критику коллег. Он плохо проявляет себя как канцлер и непопулярен даже в собственной партии. Но пока до выборов далеко, его рейтинги большой роли не играют", — отмечает руководитель отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.