"Хитрый ход". Украинской Фемиде неожиданно открыли глаза

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине приступили к рассмотрению дела Киевской митрополии УПЦ. Финальный акт истории о запрете самой большой конфессии в стране начался довольно непредсказуемо. Одних это порадовало, других расстроило. А третьих не на шутку рассердило.

Пришли неподготовленными

Сотни верующих собрались 30 октября у здания Киевского апелляционного суда. Судьбоносное заседание продолжалось почти пять часов, в итоге вынесение вердикта отложили на декабрь.

Сам процесс стал возможен после принятия Радой поправок в закон "О свободе совести и религиозных организациях" в августе 2024-го.

Согласно изменениям, религиозная организация подлежит запрету в случае, если ее административный центр зарегистрирован в государстве, которое признано "осуществляющим вооруженную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть ее территории". То же — в отношении отдельных общин, которые прямо или косвенно "поддерживают вооруженную агрессию".

По логике властей это означает следующее: РПЦ законодательно запрещена, Украинская церковь — ее часть, следовательно, она подлежит юридической ликвидации.

Реализацию замысла поручили Госслужбе по этнополитике и свободе совести (ГЭСС). По указу Зеленского ведомство провело религиоведческую экспертизу: выявило в уставных документах УПЦ "ряд признаков аффилированности" с Московским патриархатом. И два месяца назад подало тот самый иск (о прекращении деятельности Киевской митрополии), который начал рассматривать суд.

© УПЦ Божественная литургия митрополита Онуфрия в Киевской лавре © УПЦ Божественная литургия митрополита Онуфрия в Киевской лавре

Однако чиновники пришли на заседание неподготовленными.

"Служба Госэтнополитики не представила все необходимые документы — в частности, это касалось служебной записки, которую они после получения нашего адвокатского запроса засекретили под грифом ДСК ("Для служебного пользования". — Прим. ред.)", – пояснил адвокат религиозной организации протоиерей Никита Чекман.

И добавил, что более тысячи верующих подали заявления о привлечении их к делу в качестве третьих лиц. Поэтому сторона защиты ходатайствовала о переносе заседания, что и сделали.

"Агрессивно пользуются законом"

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает: такой реверанс в сторону УПЦ не связан со сменой политического климата. "Далеко не всегда удовлетворение ходатайства означает принятие решения в пользу соответствующей стороны. В данном случае — Киевской митрополии. Нередко происходит обратное", — пояснил он.

© РИА Новости / Доминик Вомер Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, Франция © РИА Новости / Доминик Вомер Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, Франция

К тому же переносят заседания достаточно часто. Например, так много раз поступали со слушаниями по делу о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры или выселении из обители монахов УПЦ.

Однако в этот раз глава ГЭСС Виктор Еленский пожаловался , что процесс еще на старте развивается невыгодным для государства образом. Якобы адвокаты митрополии "злоупотребляют судебными процедурами" и действуют "агрессивно". Еще чиновник возмутился тем, что верующие используют все предусмотренные законом возможности для защиты своих прав.

У церкви в запасе есть и более мощный аргумент. "Если решение о ликвидации все же вынесут, можно обратиться в Европейский суд по правам человека, — говорит Алексей Макаркин. — И тогда неминуемо всплывет вопрос о политической ангажированности украинских судов первой инстанции".

© Фото : Перший Козацький/Telegram Задержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК © Фото : Перший Козацький/Telegram Задержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК

Так что, подытоживает эксперт, власти на деле совершили хитрый ход, удовлетворив просьбу об отсрочке: дойди дело до ЕСПЧ, всегда можно ответить: "По процедуре никаких нарушений не было".

"Водить всех строем"

Вообще же Виктор Еленский не придает особого значения тому, что речь идет о ликвидации самой большой на Украине религиозной общины. Мол, никто не собирается закрывать храмы.

"Это также не означает, что приходы принудят перейти к какой-то другой церкви. Государство не требует, не загоняет никого в Православную церковь Украины (ПЦУ — раскольническая организация, созданная в 2018-м. — Прим. ред.) или в какую-то другую", — успокаивал он журналистов.

На практике же из кабинетов ГЭСС все чаще раздаются радикальные призывы. Так, религиовед Людмила Филипович, коллега Еленского по цеху, заявила, что государству не следует игнорировать опыт советской пропаганды.

© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ) Визит Епифания на остров Тасос © Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ) Визит Епифания на остров Тасос

"С людьми нужно работать, — рассуждала она в недавнем интервью. — Я не хочу сказать, что нам прямо с садика следует всех строем водить в ПЦУ и рассказывать историю создания этой церкви и наше стремление к автокефалии. Но разъяснять нужно".

Более того, добавила чиновница, "было бы хорошо, чтобы по образцу" раскольнической структуры жила вся страна.

Пример для подражания, мягко говоря, не самый хороший. По данным издания "Союз православных журналистов" (СПЖ), участившиеся захваты храмов — дело рук "активистов" ПЦУ.

Тактика везде одна и та же: приезжают рейдеры, устраивают фиктивное голосование за переход общины под омофор раскольников, подписывают липовый документ, а затем идут на штурм. Только за последние два месяца "духовные чада" Епифания Думенко, лидера структуры, совершили около десятка подобных набегов. В основном — в западных областях Украины.

© Фото : Союз православных журналистов Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области © Фото : Союз православных журналистов Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области

Нередко ПЦУ помогают силовики или националисты. Так, в Бродах (Львовская область) двери местной Владимирской церкви пришли взламывать члены Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО)*.

Нужна четкая договоренность

Лукавит ГЭСС и в вопросе брони для священнослужителей канонической церкви. В обновленной версии списка религиозных организаций, которым положена отсрочка, УПЦ нет. А ведь решение о юридической ликвидации еще не принято.

Это позволяет сотрудникам ТЦК насильно мобилизовывать клириков. Порой их забирают прямо со службы и в церковном облачении — так было в Ровненской и Черниговской областях.

И приходскими священниками власти не ограничиваются. После июльского решения Зеленского о лишении гражданства главы УПЦ митрополита Онуфрия руки чиновников в отношении высокопоставленных иерархов развязаны.

Подтверждение тому — случай настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения. С апреля 2024-го он находился в Днепровском СИЗО по обвинению в передаче России данных о позициях ВСУ. Месяц назад его состояние резко ухудшилось, врачи сообщили о необходимости срочной операции на сердце. Месяц спустя архиерея выпустили. Но тут же задержали: сотрудники СБУ увезли его на допрос по новому подозрению.

"Делается это с целью нейтрализовать тех иерархов, которые наиболее твердо настроены на сохранение канонической связи с РПЦ. В этом смысле посадить в тюрьму или включить в обменный фонд — особой разницы нет. Главное — устранить самые авторитетные фигуры из общественного пространства, уменьшить их влияние на паству", — подчеркивает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

© AP Photo / Mstyslav Chenov Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве © AP Photo / Mstyslav Chenov Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве

Поводов для оптимизма он не видит. Казалось бы, репрессии в отношении крупнейшей в стране конфессии — безумие. Однако молчаливое попустительство сделало свое дело. Уповать на вмешательство политически ангажированных европейских организаций тоже не приходится.

Эксперты воздерживаются от прогнозов дальнейшего развития событий. Очень многое зависит от политического фона. Некая определенность появится, только если вопрос о статусе УПЦ четко оговорят обе стороны конфликта. Но пока, как видим, Киев упорно его игнорирует.