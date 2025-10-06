Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ во Львовской области

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) с помощью представителей экстремистской и запрещенной в РФ Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО)* захватили во Львовской области Владимирский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в понедельник местный Союз православных журналистов.

В СПЖ напомнили, что в апреле 2023 года власти Бродов Львовской области объявили о закрытии Владимирского храма УПЦ, единственного в городе. Позже власти города вместе с раскольниками организовали фейковое собрание о "переходе" в ПЦУ, на которое прихожан УПЦ не допустили.