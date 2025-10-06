Рейтинг@Mail.ru
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ во Львовской области
16:56 06.10.2025
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ во Львовской области
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ во Львовской области

Раскольники из ПЦУ захватили храм канонической УПЦ во Львовской области

CC BY-SA 4.0 / Zastavki / Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Zastavki /
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) с помощью представителей экстремистской и запрещенной в РФ Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО)* захватили во Львовской области Владимирский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в понедельник местный Союз православных журналистов.
"В Бродах ПЦУ с помощью УНА-УНСО* захватила частный храм УПЦ. Двери Владимирского храма взломали бойцы УНА-УНСО*. Уже 4 октября 2025 года в Бродах Львовской области "священники" ПЦУ провели первое "богослужение" во Владимирском храме УПЦ, который местные власти закрыли еще в 2023 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Как сообщается, настоятель общины УПЦ отец Ярослав Огерук не отдавал ПЦУ ключи от храма, поэтому представители экстремистской УНА-УНСО* выломали двери.
В СПЖ напомнили, что в апреле 2023 года власти Бродов Львовской области объявили о закрытии Владимирского храма УПЦ, единственного в городе. Позже власти города вместе с раскольниками организовали фейковое собрание о "переходе" в ПЦУ, на которое прихожан УПЦ не допустили.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
* Запрещенная в России экстремистская организация
