Рейтинг@Mail.ru
"Вулверхэмптон" уволил главного тренера после неудачного старта в АПЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:17 02.11.2025 (обновлено: 16:57 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/vulverhempton-2052517096.html
"Вулверхэмптон" уволил главного тренера после неудачного старта в АПЛ
"Вулверхэмптон" уволил главного тренера после неудачного старта в АПЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Вулверхэмптон" уволил главного тренера после неудачного старта в АПЛ
Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" на своем сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера португальца Витора Перейры после неудачного старта в... РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T16:17:00+03:00
2025-11-02T16:57:00+03:00
футбол
спорт
витор перейра
джеймс коллинз
вулверхэмптон
порту
олимпиакос (пирей)
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755034591_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_b1af49d4055e14e11a46c0850c45f58e.jpg
/20251031/spalletti-2052163028.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755034591_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5791d1a3034487edbca4230cd562f3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, витор перейра, джеймс коллинз, вулверхэмптон, порту, олимпиакос (пирей), английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Витор Перейра, Джеймс Коллинз, Вулверхэмптон, Порту, Олимпиакос (Пирей), Английская премьер-лига (АПЛ)
"Вулверхэмптон" уволил главного тренера после неудачного старта в АПЛ

"Вулверхэмптон" объявил об уходе Перейры с поста главного тренера

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВитор Перейра
Витор Перейра - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Витор Перейра. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" на своем сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера португальца Витора Перейры после неудачного старта в сезоне-2025/26.
Перейра в декабре 2024 года сменил в должности уволенного Гэри О'Нила. Контракт со специалистом был заключен на полтора года. "Вулверхэмптон" замыкает таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), команда не сумела одержать ни одной победы в десяти стартовых турах.
«
"К сожалению, начало сезона оказалось разочаровывающим, и, несмотря на наше огромное желание дать главному тренеру время и матчи для улучшения игры, мы достигли точки, когда нам необходимо внести изменения", - заявил председатель правления клуба Джефф Ши.
До назначения нового тренера командой будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер, работающие с молодежными составами.
Ранее Перейра руководил португальским "Порту", греческим "Олимпиакосом", китайским "Шанхай СИПГ", турецким "Фенербахче", а также бразильскими "Коринтиансом" и "Фламенго".
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Спаллетти хочет вернуть "Ювентус" в гонку за скудетто
31 октября, 17:41
 
ФутболСпортВитор ПерейраДжеймс КоллинзВулверхэмптонПортуОлимпиакос (Пирей)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала