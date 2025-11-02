"Вулверхэмптон" уволил главного тренера после неудачного старта в АПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" на своем сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера португальца Витора Перейры после неудачного старта в сезоне-2025/26.
Перейра в декабре 2024 года сменил в должности уволенного Гэри О'Нила. Контракт со специалистом был заключен на полтора года. "Вулверхэмптон" замыкает таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), команда не сумела одержать ни одной победы в десяти стартовых турах.
«
"К сожалению, начало сезона оказалось разочаровывающим, и, несмотря на наше огромное желание дать главному тренеру время и матчи для улучшения игры, мы достигли точки, когда нам необходимо внести изменения", - заявил председатель правления клуба Джефф Ши.
До назначения нового тренера командой будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер, работающие с молодежными составами.
Ранее Перейра руководил португальским "Порту", греческим "Олимпиакосом", китайским "Шанхай СИПГ", турецким "Фенербахче", а также бразильскими "Коринтиансом" и "Фламенго".
Спаллетти хочет вернуть "Ювентус" в гонку за скудетто
31 октября, 17:41