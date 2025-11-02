В "Роскосмосе" назвали количество побывавших на МКС космонавтов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международная космическая станция за 25 лет эксплуатации в непрерывном пилотируемом режиме и несколько экспедиций посещения до этого стала местом работы для 290 космонавтов и астронавтов, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

Экипаж первой долговременной экспедиции, в который вошли российские космонавты Сергей Крикалёв , Юрий Гидзенко и американский астронавт Ульям Шеперд, прибыл на МКС ровно 25 лет назад - 2 ноября 2000 года. С тех пор на станции постоянно поддерживалось присутствие человека.

"Всего на борту МКС побывали 290 человек", - говорится в сообщении.

К станции летали 71 корабль "Союз", 37 американских Space Shuttle, 16 Crew Dragon и один Starliner.

По программе МКС проведено 277 выходов в открытый космос, из них 75 по российской программе. За бортом работали 157 человек из 10 стран.

Сейчас на станции работает международный экипаж МКС-73 из семи человек: космонавты " Роскосмоса " Сергей Рыжиков (командир экспедиции), Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, астронавты НАСА Джонатан Ким, Зена Кардман, Макл Финк, а также астронавт JAXA Юи Кимия