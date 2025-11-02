https://ria.ru/20251102/roskosmos-2052448549.html
В "Роскосмосе" назвали количество побывавших на МКС космонавтов
В "Роскосмосе" назвали количество побывавших на МКС космонавтов - РИА Новости, 02.11.2025
В "Роскосмосе" назвали количество побывавших на МКС космонавтов
Международная космическая станция за 25 лет эксплуатации в непрерывном пилотируемом режиме и несколько экспедиций посещения до этого стала местом работы для 290
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международная космическая станция за 25 лет эксплуатации в непрерывном пилотируемом режиме и несколько экспедиций посещения до этого стала местом работы для 290 космонавтов и астронавтов, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Экипаж первой долговременной экспедиции, в который вошли российские космонавты Сергей Крикалёв
, Юрий Гидзенко и американский астронавт Ульям Шеперд, прибыл на МКС ровно 25 лет назад - 2 ноября 2000 года. С тех пор на станции постоянно поддерживалось присутствие человека.
"Всего на борту МКС побывали 290 человек", - говорится в сообщении.
Кроме россиян и американцев на станции побывали представители Белоруссии
, Бельгии
, Бразилии
, Великобритании
, Венгрии
, ФРГ
, Дании
, Израиля
, Индии
, Испании
, Италии
, Казахстана
, Канады
, Малайзии
, Нидерландов
, ОАЭ
, Польши
, Саудовской Аравии
, Турции
, Франции
, Швеции
, ЮАР
, Южной Кореи
и Японии
. Из них 239 были мужчинами, 51 женщинами.
К станции летали 71 корабль "Союз", 37 американских Space Shuttle, 16 Crew Dragon и один Starliner.
По программе МКС проведено 277 выходов в открытый космос, из них 75 по российской программе. За бортом работали 157 человек из 10 стран.
Сейчас на станции работает международный экипаж МКС-73 из семи человек: космонавты "Роскосмоса
" Сергей Рыжиков (командир экспедиции), Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, астронавты НАСА
Джонатан Ким, Зена Кардман, Макл Финк, а также астронавт JAXA Юи Кимия
.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.