ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 164 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Больше всего дронов — 39 — сбили над Черным морем. Еще 32 — над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью, по девять — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть — над Липецкой, пять — над Воронежской, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями. Три беспилотника уничтожили над Азовским морем.
В Краснодарском крае обломки сбитого аппарата упали в порту Туапсе, сообщил региональный оперштаб. Получили повреждения танкер, на котором начался пожар, строения и инфраструктура нефтеналивного терминала. В здании железнодорожного вокзала выбило стекла. Кроме того, пострадал дом в поселке Сосновом Туапсинского округа.
По информации губернатора Ростовской области, из-за атаки дрона в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, получили повреждения два частных дома. Пострадали два человека.
В аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика, Самары, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Бугульмы, Нижнекамска, Уфы, Волгограда, Пензы и Саратова вводили временные ограничения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
