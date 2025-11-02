Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 02.11.2025 (обновлено: 10:01 02.11.2025)
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь - РИА Новости, 02.11.2025
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 164 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
республика крым
безопасность
ПВО сбила 164 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО сбили 164 украинских БПЛА над Россией за ночь

Пожар на месте удара в Одесской области
Пожар на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : соцсети
Пожар на месте удара в Одесской области
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 164 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Боец рассказал об атаке ВСУ химзарядами на Константиновском направлении
07:34
Больше всего дронов — 39 — сбили над Черным морем. Еще 32 — над Краснодарским краем, 26 — над Крымом, 20 — над Брянской областью, по девять — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями, шесть — над Липецкой, пять — над Воронежской, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями. Три беспилотника уничтожили над Азовским морем.
В Краснодарском крае обломки сбитого аппарата упали в порту Туапсе, сообщил региональный оперштаб. Получили повреждения танкер, на котором начался пожар, строения и инфраструктура нефтеналивного терминала. В здании железнодорожного вокзала выбило стекла. Кроме того, пострадал дом в поселке Сосновом Туапсинского округа.
Город Туапсе. Архив - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер
03:40
По информации губернатора Ростовской области, из-за атаки дрона в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, получили повреждения два частных дома. Пострадали два человека.
В аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика, Самары, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Бугульмы, Нижнекамска, Уфы, Волгограда, Пензы и Саратова вводили временные ограничения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
