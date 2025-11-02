Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге завели дело на продюсера "Некрокомиккона" - РИА Новости, 02.11.2025
17:28 02.11.2025
В Петербурге завели дело на продюсера "Некрокомиккона"
В Петербурге завели дело на продюсера "Некрокомиккона"
2025
В Петербурге завели дело на продюсера "Некрокомиккона"

В Петербурге завели дело на продюсера "Некрокомиккона" из-за миграционной карты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Продюсер фестиваля "Некрокомиккон" Алексей Самсонов, которого задержали в Санкт-Петербурге за нарушение миграционного законодательства и поместили в спецучреждение для выдворяемых из РФ, стал фигурантом уголовного дела из-за миграционной карты с сомнительной печатью, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
В субботу собеседник РИА Новости в оперативных службах рассказывал, что продюсер "Некрокомиккона" Самсонов задержан как мигрант из Казахстана, который находился в России с нарушением миграционного законодательства. Представитель правоохранительных органов уточнял, что Самсонову вменяется статья 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), и его должны выдворить за пределы страны. Красногвардейский райсуд Петербурга назначил Самсонову 5 тысяч рублей штрафа и поместил его в спецучреждение ГУМВД для выдворяемых до 29 января. Депортировать его за 48 часов, как требует законодательство, оказалось невозможно из-за отсутствия у Самсонова документов, удостоверяющих личность, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Киностудия Ленфильм - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне
Вчера, 15:40
"В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа)", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в информация о продлении срока пребывания в России в миграционной карте Самсонова оказалась заверена печатью, оттиск которой не соответствует установленным требованиям.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
"Некрокомиккон", заявленный в афишах как музыкальный фестиваль мистики и фантастики с косплеем, рок-концертом и ярмаркой "самых страшных артефактов", должен был пройти в Красногвардейском районе Петербурга 1-2 ноября. Согласно сообщению организаторов на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте", в субботу "Некрокомиккон" прервал работу, поскольку профильный комитет городского правительства отозвал разрешение на его проведение. Организаторы обещают, что "мероприятие будет перенесено".
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Петербурге осудили мужчину, одобрявшего деятельность РДК*
31 октября, 19:20
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
