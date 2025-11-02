В Петербурге завели дело на продюсера "Некрокомиккона"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Продюсер фестиваля "Некрокомиккон" Алексей Самсонов, которого задержали в Санкт-Петербурге за нарушение миграционного законодательства и поместили в спецучреждение для выдворяемых из РФ, стал фигурантом уголовного дела из-за миграционной карты с сомнительной печатью, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.

В субботу собеседник РИА Новости в оперативных службах рассказывал, что продюсер "Некрокомиккона" Самсонов задержан как мигрант из Казахстана , который находился в России с нарушением миграционного законодательства. Представитель правоохранительных органов уточнял, что Самсонову вменяется статья 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), и его должны выдворить за пределы страны. Красногвардейский райсуд Петербурга назначил Самсонову 5 тысяч рублей штрафа и поместил его в спецучреждение ГУМВД для выдворяемых до 29 января. Депортировать его за 48 часов, как требует законодательство, оказалось невозможно из-за отсутствия у Самсонова документов, удостоверяющих личность, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа)", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в информация о продлении срока пребывания в России в миграционной карте Самсонова оказалась заверена печатью, оттиск которой не соответствует установленным требованиям.

Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.