Экономист объяснил, почему Россия покупает золото, а запасы не растут - РИА Новости, 01.11.2025
02:17 01.11.2025
Экономист объяснил, почему Россия покупает золото, а запасы не растут
Почему золотой запас России за последние пять лет замедлил рост и когда этот процесс возобновится, агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета... РИА Новости, 01.11.2025
Экономист объяснил, почему Россия покупает золото, а запасы не растут

Доцент Бадалов: ЦБ потратил часть золота на монеты и теперь восполняет запасы

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Почему золотой запас России за последние пять лет замедлил рост и когда этот процесс возобновится, агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Он напомнил, что активное наращивание золотого запаса шло вплоть до 2020 года, а затем процесс замедлился. При этом достигнутый объем золота является для России рекордным, по этому показателю мы находимся на пятом месте в мире.
"Но золото не только копят, но и тратят. Так, в начале этого года Банк России продавал часть золота, чтобы направить его на чеканку золотых монет. Так поступают, чтобы получить доход, потому что монеты стоят дороже, чем чистое золото, следовательно, ЦБ направляет часть золота на изготовление монет, а затем на вырученные деньги покупает опять золото в слитках, чтобы восполнить золотой запас страны", — пояснил Бадалов.
Поэтому последние покупки золота ЦБ направлены не на увеличение запаса, а его восстановление. К настоящему росту вернутся с 2027 года, заключил он.
Девушка у входа в обменный пункт валют
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля
16 октября, 02:17
 
ЭкономикаРоссияЛазарь БадаловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РУДНЗолото
 
 
