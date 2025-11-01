https://ria.ru/20251101/vsu-2052288558.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:42:00+03:00
2025-11-01T12:42:00+03:00
2025-11-01T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
рыбное
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375222_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_bf727bee14fd5ac3b0ef9ddfa9f41f00.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
рыбное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375222_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05cf1da72e26ae24791329ad6b32e5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, рыбное, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Рыбное, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 290 военных в зоне действия "Востока"