Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/vsu-2052288558.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:42:00+03:00
2025-11-01T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
рыбное
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375222_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_bf727bee14fd5ac3b0ef9ddfa9f41f00.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
рыбное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967375222_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05cf1da72e26ae24791329ad6b32e5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, рыбное, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Рыбное, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 290 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Червоный Лиман, Днепропетровской области, Новониколаевка, Рыбное и Успеновка Запорожской области" - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьРыбноеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала