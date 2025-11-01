У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в субботу о задержании начальницы отдела экологической инспекции в Днепропетровской области по обвинению в незаконном обогащении, при обыске у чиновницы нашли наличными 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства обвиняемой было обнаружено и изъято 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро. Чиновнице вменяют незаконное обогащение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен (715 тысяч долларов).