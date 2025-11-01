https://ria.ru/20251101/ukraina-2052410697.html
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро - РИА Новости, 01.11.2025
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро
Офис генерального прокурора Украины сообщил в субботу о задержании начальницы отдела экологической инспекции в Днепропетровской области по обвинению в... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:49:00+03:00
2025-11-01T19:49:00+03:00
2025-11-01T19:49:00+03:00
украина
днепропетровская область
кировоградская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048646812.html
украина
днепропетровская область
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1cc98e1f934149bfa7bc89a5dd7c34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, кировоградская область, в мире
Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, В мире
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро
На Украине у сотрудницы экологической инспекции изъяли более миллиона евро
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в субботу о задержании начальницы отдела экологической инспекции в Днепропетровской области по обвинению в незаконном обогащении, при обыске у чиновницы нашли наличными 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро.
"Следователи государственного бюро расследований разоблачили руководительницу отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области
- ред.) на незаконном обогащении. Установлено, что должностное лицо (чье имя не указывается - ред.) приобрела необоснованные активы на более чем 50 миллионов гривен (более 1,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины
.
Отмечается, что во время обыска по месту жительства обвиняемой было обнаружено и изъято 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро. Чиновнице вменяют незаконное обогащение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен (715 тысяч долларов).