У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро - РИА Новости, 01.11.2025
19:49 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052410697.html
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро
Офис генерального прокурора Украины сообщил в субботу о задержании начальницы отдела экологической инспекции в Днепропетровской области по обвинению в... РИА Новости, 01.11.2025
украина, днепропетровская область, кировоградская область, в мире
Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, В мире
У украинской чиновницы при обыске изъяли более миллиона евро

Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в субботу о задержании начальницы отдела экологической инспекции в Днепропетровской области по обвинению в незаконном обогащении, при обыске у чиновницы нашли наличными 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро.
"Следователи государственного бюро расследований разоблачили руководительницу отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области - ред.) на незаконном обогащении. Установлено, что должностное лицо (чье имя не указывается - ред.) приобрела необоснованные активы на более чем 50 миллионов гривен (более 1,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.
Отмечается, что во время обыска по месту жительства обвиняемой было обнаружено и изъято 880 тысяч долларов и 210 тысяч евро. Чиновнице вменяют незаконное обогащение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен (715 тысяч долларов).
